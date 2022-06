Autonomía, estado libre, república galega

O 28 de xuño cúmprense 86 anos da aprobación do Estatuto de Autonomía da Galiza durante a 2ª República. O texto aprobado en 1936 recoñecía ao noso país como unha “rexión autónoma no Estado español dacordo coa Constitución da República e o presente Estatuto”. Unha das particularidades é que permitía a incorporación posterior de territorios limítrofes con características históricas, culturais, económicas e xeográficas iguais, en clara referencia ao Bierzo, á zona galego falante de Asturias e da Seabra en Zamora.

Foi un paso adiante, aínda que estaba moi por debaixo das reclamacións do galeguismo da época. Este no relatorio presentado polo Seminario de Estudos Galegos na asemblea de concellos na Coruña, o 4 de xuño de 1931, proclamaba no 1º artigo: “Galiza é un Estado libre dentro da República Federal Española”. Con antelación a Asemblea Nazonalista de Lugo no ano 1918, convocada polas Irmandades da Fala, xa redactou un programa progresista, no que se valora que, sendo Galiza unha nación, o termo nacionalista reflicte mellor que o de rexionalismo o movemento iniciado polas irmandades.

Na Asemblea reivindicáronse: a autonomía integral para Galiza (...) unha soberanía completa e sen cativezas. Ademais: federación da Iberia, e dentro desta federación igualdade de relacións con Portugal; igualdade de dereitos para a muller; eliminación das deputacións provinciais; sufraxio universal e sistema electoral proporcional; réxime tributario sen intervención do poder central; nacionalización dos ferrocarrís; eliminación do exército permanente, etc. Estas propostas non eran unha novidade xa que no Proxecto de Constitución para o Estado Galaico de 1887 xa se afirmaba: “Esta rexión eríxese en Estado autónomo ou soberano, e adopta a forma democrática republicana para o seu Goberno”. Lembremos que este texto foi redactado por unha asemblea de federalistas galegos (rexionalistas) en tempos da rexencia por María Cristina da Monarquía.

A importancia de reconquistar a capacidade para decidir foi alentada na Idade Contemporánea por sucesos anteriores, como que o antigo Reino a Galiza recobrase transitoriamente a plena soberanía, como consecuencia do levantamento popular contra a invasión napoleónica. Neste marco constituíse unha Xunta Suprema, negociase en pé de igualdade con outras nacións europeas e formase un exército propio. Despois viu a reacción conservadora. Mais, axiña deuse un novo pulo por mor do rexeitamento popular que causou a eliminación do antigo réxime en 1833, seguindo as teses do centralismo en auxe daquela en Europa. A reforma de 1833 termina coa unidade administrativa de Galiza, ignorando a súa singularidade nacional. Esta foi unha das razóns para o levantamento cívico-militar de 1846, na que Antolín Faraldo caracteriza no voceiro da insurrección, “Revolución”, a Galiza como unha colonia da Corte.

Ademais, cómpre lembrar que durante 40 anos de ditadura e represión franquista negáronse as nacións periféricas e reprimiuse as reclamacións de soberanía e identitarias, ignorouse ou distorsionouse a historia e marxináronse as culturas e linguas. Mais tamén había prexuízos nas filas republicanas, e aínda as hai hoxe en rexións de España que se teñen como modelo cultural e lingüístico. O papel que tiveron as clases populares na loita contra ditadura condicionaron a transición tamén neste aspecto, daquela que entre as conquistas estivesen os Estatutos de Autonomía. Non era solución máis xusta. Co café para todos, alargando o estatuto mesmo a aquelas “rexións” que non reclamaban, quíxose esvaer ás nacionalidades históricas, evitar recoñecer o carácter plurinacional e un estado confederal. Ademais, a recuperación de competencias polo Estado mediante novos mecanismos centralizadores, aproveitando a entrada na UE e a globalización neoliberal, fóronlle restando capacidade ás autonomías. Daquela que a cuestión nacional sexa aínda tema de conflito. En fin, unha loita secular do povo galego.

