polémica. Hay una Autopista hacia el Cielo, titulo de la mítica serie de televisión protagonizada por Michael Landon que arrasó en los 80, y después está la AP-9, la principal arteria de comunicación de la Galicia atlántica, que más que al paraíso a donde conduce casi siempre es a dar disgustos. El último, como es habitual, viene de la mano de Audasa y su posicionamiento en contra de la propuesta de bonificaciones previsto por el Gobierno para la vía y que, si se cumplen las promesas del ministro José Luis Ábalos, debería entrar en vigor en el mes de julio.

El principal bache, ¡como no!, es la recaudación y tiene que ver con un elemento corrector que pretende implementar La Moncloa para evitar que la concesionaria se aproveche del previsible aumento del tráfico que va a experimentar para obtener un beneficio desmedido y que la gestora de la infraestructura no comparte. Se avecinan curvas, así pues, que si bien no van a hacer chocar contra un muro el plan de introducir los descuentos, sí van a provocar que vaya más lento –como cuando toca aguantar las colas en los peajes al volver de la playa–, pues habrá que cumplimentar más trámites.

Así, al margen del roce entre la Administración central y la Xunta, que se queja de que estos obstáculos no estuvieran previstos cuando se concretó una fecha para abaratar la infraestructura y además denuncia que no fue avisada, quienes van a sufrir otra vez son los conductores, condenados a una nueva espera mientras la comunidad sigue perdiendo competitividad frente a otros sitios donde el pago por usar estas carreteras disminuye o desaparece. En resumen, un nuevo viaje (por autopista) al infierno. sabela arias