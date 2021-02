Avións, trens e taxis

A viaxe a Barcelona para ver á familia durou trece horas porque moitos voos que facían escala en Madrid suspendéronse pola neve e, ao final, tiven que acabar indo en tren. Pero o importante de calquera viaxe non é o como senón o que, que no meu caso era acompañar á miña irmá Montse nunha operación que grazas a Deus foi ben.

A paisaxe que se vía pola ventá do tren, con neve por todas partes, era espectacular. Case tan grande como a sede que pasei porque non había máquinas de refrescos, a calefacción estaba altísima e cinco horas antes de chegar a Sants xa me tiña bebido os refrescos que levaba. No vagón viaxaba un gato nunha gaiola que, despois de estar media hora en silencio, comezou a maullar porque non debía estar acostumado a viaxes tan longos. Ao chegar a Barcelona, na casa do meu irmá bebinme catro vasos de Nestea antes de cear.

Ao día seguinte, cando Montse e Nuri (a outra irmá) chegaron ao hospital ás 7.30 horas, aí estaba. Antes de que a levaran ao quirófano, pasamos unha hora xuntos, e os catro días seguintes só puiden estar con ela tres veces na habitación un momento porque o resto do día só podía estar Nuri. Cada tres horas baixaba á sala de espera para contarme como ía todo, e o resto do tempo dediqueino a pasear pola zona, onde as linguas estranxeiras estaban desaparecidas pola ausencia de turistas.

Ao pasar tanto tempo na sala de espera da entrada, acabei converténdome nun experto do que pasaba no hospital. A moza que vendía xornais, flores e bombóns traballaba cada día ata as tres; agás o domingo, no que fixo xornada completa. Entre os servizos a domicilio que ofrecían, había afeitado, corte de pelo e manicura, cun prezo maior de estar encamado.

Os dous días que pasei en casa, en Sabadell, encargueime da compra. Na panadería había pan gallec, que por suposto merquei. Cando un veciño díxome que saudou a Montse ao día anterior, díxenlle que era imposible porque acababamos de chegar. Ao insistir que a veu mirando pola ventá con absoluta claridade, díxenlle que por suposto meigas, habelas, hainas.

Na viaxe ao aeroporto, o taxista contoume como todos os baños dos bares estaban pechados polo COVID e tiña que inventar alternativas cada vez máis imaxinativas para sobrevivir.

A volta en avión a Galicia –con escala en Madrid– foi perfecta, pudendo enlazar co voo para Santiago grazas a que non tiña nada na adega. Uff...

Os últimos minutos no aire, no que o avión púxose a voar outra vez por debaixo das nubes ata aterrar, foron marabillosos. Dende a ventá víase todo verde, en medio dunha bruma na que me pareceu ver a Montse saudándome sorrinte. Foi a sinal –máxica– de que xa estaba de novo en casa.