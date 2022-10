Ayuso, fuerte hasta en Galicia

¿Por qué tiene Isabel Díaz Ayuso tanto tirón popular? Básicamente, porque se atreve a decir cosas que muy pocos políticos son capaces de afirmar en público y porque posee el don de la credibilidad, que es algo que se tiene o no se tiene. Ayuso es capaz de soltar cualquier ocurrencia disparatada que ningún otro político se atrevería a plantear y no sólo se queda tan tranquila, sino que consigue que una parte mayoritaria del pueblo se rinda ante ella. Es espontánea y rotunda en sus afirmaciones y eso es algo que la gente valora positivamente porque no hay muchos dirigentes así. Hoy en día se tira excesivamente de argumentario y ella no, y esa es la gran diferencia. Ayuso hasta podría ganar unas elecciones autonómicas en Galicia.

¿Acierta Feijóo al no renovar el CGPJ con el PSOE? Por supuesto, aunque hoy le lluevan muchas críticas. Pronto estas se habrán olvidado y la situación será la misma de estos años, el PP está en ventaja con respecto a los socialistas. ¿Para qué va a proporcionarle una ventaja a Sánchez gratuitamente? Si el presidente quiere la renovación que la sude un poco y pase por el aro que le pone el líder popular, que no es otro que gobernar con los que respetan la ley.

¿Cuándo se respetarán los políticos entre ellos y dejarán de insultarse? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.