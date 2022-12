Ayuso, nada que reprochar

¿Tiene Feijóo algo que temer con Ayuso? La presidenta madrileña, hoy por hoy, se contenta con mantener su gobierno regional. Aunque ganó hace poco más de un año las elecciones adelantadas de mayo de 2021, tendrá que jugársela de nuevo en las autonómicas de 2023, por lo que no tiene tiempo para andar conspirando contra Feijóo. Además, fue con el entonces barón gallego con quien se unió para provocar la marcha de Casado, con lo que sus relaciones son fuertes y sinceras desde hace tiempo. Eso sí, si Feijóo no consiguiese echar a Sánchez en las generales de 2023, entonces nadie pondría la mano en el fuego a que Ayuso no intentara dar el santo a la política nacional. Pero, en ese caso, igual no habría tampoco nada que reprocharle.

¿Se acabará construyendo el proyecto comercial de Brandía? El ayuntamiento recurrirá al sentencia que niega la licencia, por lo que habrá que esperar a ver qué decide la instancia judicial superior. El tema de la polémica gasolinera está en el centro de la resolución de este proyecto que, sin ninguna duda, revitalizaría toda la zona de salida hacia Bertamiráns y Noia. Pero, claro, sólo saldrá adelante si la licencia se otorga como es debido. Lógicamente.

¿Cuándo tendrán los españoles la oportunidad de cambiar de presidente? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.