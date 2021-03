Ayuso y Arrimadas, cabeza de cartel

AQUELLA idea de que la política es el espectáculo que produce más entretenimiento ya estaba en Shakespeare, que metió en sus obras las danzas y contradanzas de reinados, monarquías posmodernas de entonces, apariciones mágicas y brujas a tope. Shakespeare la gozaría mucho hoy, pero a cambio tenemos los dramas, y también las comedias, en las televisiones.

Sin duda se ha perdido estilo y nivel, dónde va a parar, pero les advierto que en la época isabelina, allá en las riberas del Támesis, se montaban unos pollos de cuidado, la gente tiraba de faca en el patio de butacas, que no tenía butacas, se subía al escenario, interrumpía la función, cantaba con los protagonistas, o protestaba por el guion.

No digo yo que las tertulias y los debates sean exactamente eso mismo, pero tienen su movida guapa. En tiempos de Shakespeare aquellos versos hermosos se cruzaban con los insultos, las burlas y el lío políticamente incorrecto, por no citar el olor a boñiga. Luego es la boñiga la que se ha convertido en el símbolo del éxito en el teatro: “mucha mierda”. Ahora a los platós se va en buga o en taxi.

La política siempre ha tenido un puntazo, sobre todo en sus vísceras, fuera de esa pulcritud ante las cámaras. Aunque ya ven cómo se las gastan en las verdes bancadas de Westminster: nuestro Parlamento, tan fragmentado, tan dividido, tan enfrentado, es casi una balsa de aceite al lado de lo ‘British’. O lo era, porque creo que vienen curvas.

En las islas británicas el ‘brexit’ ya no pone nada a los tabloides, teniendo como tienen el temazo de los Duques de Sussex, que fueron a largar a lo de Winfrey. La entrevista de Harpo, la productora de la susodicha, ha sido adquirida por Antena 3, que, si no me equivoco, tenía intención de pasarla hoy mismo. He aquí pues el morbazo de las altas instancias del poder. Shakespeare también lo hubiera escrito hoy, pero para una miniserie, porque le ponían los reinados y sus entretelas cosa mala.

Nosotros acabamos de estrenar también culebrón. Esta semana política merecería una comedia de enredo de Lope de Vega, pero no está a mano. Lope, Dios me perdone, escribía como miccionaba, dice aquí al lado un atrevido. Tenía también el espíritu del espectáculo de la época, en el que había que tener varias obras preparadas porque la gente no aguantaba que ninguna estuviera en cartel si no le complacía. Con el teatro bajo mínimos, aunque algunos siguen ahí, como Pedro Ruíz, la televisión devora personajes y enredos. Ayuso y Arrimadas son ahora mismo cabeza de cartel.

Cualquier guionista se vería superado por lo vivido en las últimas horas, con unos giros de la trama que molarían mazo en un culebrón. Ayuso ha salido diciendo que ella quiere gobernar sola, lo que vendrá de ese individualismo tan nuestro. Se ha desprendido de los de Ciudadanos, ante la estupefacción general, creyendo que el ataque procedía de un señor de Murcia.

Pero en Murcia los guionistas se han puesto estupendos a última hora, y de pronto no se sabe muy bien quién es quién. Si Ayuso parece emerger sobre Cibeles como inspiradora de una nueva rama de la derecha, con lo que eso conlleva, Arrimadas se dibuja como una heroína trágica en un momento de caos y tribulación. Es un poco romántico. Otros creen, sin embargo, que el eléctrico movimiento de Ayuso puede resultar demasiado caro: a la larga, retener Madrid puede no ser suficiente si para ello tienes que perder el centro.