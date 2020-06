Bajo la realidad

LA pandemia arrojó sobre nosotros varias capas de estupefacción y alguna de olvido. La realidad apareció cubierta, como una obra de arte del finado Christo, empaquetada de pronto, protegida ante lo que se avecinaba. Ahora, mientras volvemos a pisar la dudosa luz del día, nos afanamos en arrancar las capas de piel de la realidad, las capas de la cebolla, y tratamos de encontrar algo de lo que tuvimos un día no tan lejano.

Como dijo un experto en tecnologías, hemos adelantado en tres meses lo que teníamos preparado para diez años. Es posible, pero yo no estaría tan seguro. Lo que parece adelanto es, a veces, otra cosa. Aunque está claro que nos hemos aplicado al teletrabajo de un plumazo. Quizás trabajar más en casa nos cambie la vida, en este país tan acostumbrado a la presencialidad a toda costa: pero ¿en qué condiciones? No creo que lo virtual deba sustituir a la presencia física en asuntos importantes, como la educación. Pero, en general, no resultaría muy descabellado evitar transportes masivos y unipersonales, esa fiebre de las autopistas, y eso es lo que ganaríamos en la lucha contra el estrés de nuestras vidas, que no es poco, y contra la contaminación de las ciudades.

Algunos expertos no creen que vayamos a ser mejores personas, pero sí mejores teletrabajadores. Creen que las crisis son las que traen los cambios, aunque sea sufriendo, y que el progreso nace, precisamente, de las dificultades. Yo soy de los que creen que es mejor aprender de la alegría que del sufrimiento. Nuestra cultura ancestral nos invita a pensar lo contrario, lo sé. Nunca estuvo muy bien visto lo de disfrutar en el trabajo, parecía casi inmoral. El que lo afirmaba, un raro. Ahora, el nuevo tiempo nos quiere poner música y flores, hay empresas que tienen juegos para aliviar la tensión, máquinas de gimnasia, robots que llevan agua, cafeterías de colorines. El teletrabajo permitirá al personal vestir en pijama, si no hay videoconferencia, tomar café o un refrigerio, acariciar al perro mientras estudia la cuenta de resultados. Tal vez lo hemos estado haciendo mal durante mucho tiempo, deseando que el trabajo no tuviera componentes de ocio ni de excesiva alegría, que el cuerpo, ya se sabe, se acostumbra demasiado a la molicie. Al teletrabajo le acompañará la nueva revolución industrial. Yo sólo espero que los ordenadores no sean capaces de escribir poesía por sí mismos: sería el comienzo de la derrota del ser humano.

Todo esto está en marcha, pero vivimos un paréntesis. El verano se abre con el sueño de las terrazas azules, pero hay rebrotes aquí y allá, a veces porque la gente no soporta ya más tiempo la tiranía de la distancia. Hay un tránsito social, un cambio hacia algo. En cuanto se ha retirado la omnipresencia del virus en los informativos, han comenzado a surgir los viejos asuntos (o sea, los de hace tres meses). No es para ser optimistas. Broncas políticas, bravuconadas de líderes globales que siguen instalados en su brutalismo ignaro, el racismo rampante, la lucha crepuscular de las estatuas, la guerra de la simplificación y el batido neuronal contemporáneo. Bajo la realidad, bajo el permafrost que ha dejado la pandemia, siguen a la espera de volver a la vida los temas habituales. Esos animales de fondo, inevitables.