Bajo la tormenta

UNO cree en la ciencia hasta las trancas, pero los movimientos que estamos viendo, que van del escepticismo a la creencia en conspiraciones de más o menos voltaje, no se diferencian nada de las que brotaron en otros momentos de crisis o de duda en este azotado planeta. Quiere decirse con esto que no hay que extrañarse demasiado. El ser humano es como es, somos como somos, y el miedo es libre. Vivimos en un momento de profundos cambios que no encuentran un cauce definitivo, quizás porque no se articulan adecuadamente. De la confusión y el caos puede brotar la belleza, pero no sin cierto sufrimiento. Puede que estemos en uno de esos momentos en los que la humanidad fue capaz de generar un tiempo nuevo, como se dice siempre del Renacimiento, para para ello fue necesario atravesar una pandemia y un montón de grupos que formulaban toda suerte de extrañas teorías sobre el mal que se avecinaba sobre la Tierra. Eso ya sucedió, ahí están los libros de Historia de los que tanto nos olvidamos, y no parece que las cosas sean hoy muy distintas. En medio del naufragio, es habitual que haya muchas opiniones sobre hacia qué lugar conviene nadar para salvarse, y no faltan los que siguen ciegamente incluso los derroteros más surrealistas.

Durante la tarde de ayer asistí a algunos debates televisivos entre los que creen y no creen en la pandemia, por resumirlo en pocas palabras. Todo ello a raíz de una manifestación reciente de estos últimos, que ha resultado polémica. Ha habido otras en otros lugares del planeta, lo cual demuestra que el ser humano se encuentra en un momento de confusión semejante al de otros períodos, y suele actuar de la misma manera. No hay diferencias, salvo las tecnológicas. Hoy es mucho más fácil hacerse oír, globalizar las tendencias, crear grupos de presión mediática, y en este plan. Las redes se han convertido en un caldo de cultivo perfecto para los nuevos profetas, visionarios o simplemente discrepantes de lo que suelen llamar ‘la verdad oficial’. Ya se sabe que hay opiniones para todos los gustos, por más que los científicos expliquen que el conocimiento científico demostrado no es opinable. El debate, me temo, va a crecer exponencialmente, y creo que hay una razón aún más poderosa que las creencias para pensarlo: la saturación provocada por tanta realidad.

En tiempos de crisis es muy fácil abrazar cualquier teoría que suponga una alternativa a lo que nos produce miedo, a lo que nos incomoda y nos disgusta. Siempre fue así. Los gobiernos tal vez no han calculado que el ser humano, a pesar de su formidable resistencia, no puede vivir demasiado tiempo atado a la incertidumbre. Necesita seguridades que, en realidad, no lo son, pues la vida en sí misma está sometida a un oleaje que sólo puede dominarse parcialmente. Nada nos evita el dolor de estar vivos ni el seguro temor de estar mañana muertos, como decía Rubén Darío. Nadie nos evita lo fatal. Pero necesitamos articular historias, aunque sean profundamente descabelladas, que expliquen de otra forma lo que nos pasa. La ficción siempre fue un recurso. Así nacieron los mitos y también la literatura. Lo que sucede es que hoy tenemos ciencia, y me sigue pareciendo el lugar más seguro en el que cobijarnos mientras la tormenta sigue cayendo.