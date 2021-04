EL talón de Aquiles de las democracias son los extremismos. La actual nació bajo la amenaza de una ETA que la dictadura de Franco no había sido capaz de vencer. En democracia, durante unas tres décadas, soportamos sus crímenes y la incidencia en la vida política por el uso partidario que los abertzales y algunos movimientos de derecha hicieron de ella. El frontón del terrorismo, como los ojos del Guadiana, aparecía y desaparecía en casi todas la elecciones hasta 2010, cuando comenzó la rendición definitiva. Ahí creímos que nuestro sistema se había librado del lado más extremo y de la convivencia amenazada.

Pocos años después la extrema derecha, que había vivido en las cavernas del PP y en los círculos de mesa camilla del postfranquismo, sacó la cabeza, levantó la voz y en 2013 se presentó como partido democrático. Casi al unísono con otros movimientos europeos volvimos a perder el calcetín protector de nuestro talón. En menos de ocho años, por mor de la debilidad de la derecha democrática representada por el PP, se han instalado en los círculos del poder autonómico. Gobiernan en la sombra mediante el chantaje. Sin embargo, aunque ahora se hable de su posible subida al gobierno autónomo de Madrid, no lo harán.

Vox no va a gobernar con Isabel Díaz Ayuso porque su opción es sólo ejercer el poder absoluto. De momento no piensan cometer el error de Matteo Salvini, su colega italiano, de entrar en el juego democrático en minoría. Vox ha venido a reventar el sistema y expulsar a los demócratas, como demostró Rocío Monasterio en el debate de la SER del viernes pasado. Su universo no es la democracia y quién sabe si no estarán más cerca de los sobres con balas anónimas que de los sobres con votos para las urnas. De momento no han condenados las amenazas de muerte recibidas por el ministro del Interior, la directora general de la Guardia Civil y por Pablo Iglesias, líder de UP, a quien han exigido que se marche del país.

Así, el debate programado por Ángels Barceló se ha convertido en paradigma de la fuerza destructiva de la extrema derecha contra la democracia. Y dan miedo, porque es su objetivo, avalados por la legalidad.