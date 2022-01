Banalizar la sexta ola no convierte una pandemia en endemia

“Las vacunas continúan proporcionando buena protección contra los casos severos y muerte + medidas de protección y de salud pública+ refuerzo de la Atención Primaria para gestionar y mantener bajo control la pandemia”

CON la llegada de la variante ómicron ha cambiado el perfil de la covid-19, la dimensión del problema lo tenemos que medir teniendo en cuenta la carga de enfermedad y de mortalidad, no la carga de infección. En menos de tres meses hemos pasado de estar cerca de la normalidad a estar en el grupo de países relevantes con la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 hab. más alta en Europa (San Marino/6.649, Andorra/5.366, Islandia/5.190, Francia/4.862, Irlanda/4.741, Portugal/4.642, Suiza/4.597, Montenegro/4.344, Eslovenia/4.274, España/ IA=3.584, Italia/3.964, Luxemburgo/3.918, Reino Unido/IA=2.612, etc.), a pesar de las advertencias de los expertos de que con la vacunación no era suficiente y no se debían eliminar las restricciones y las medidas de salud pública.

Alemania, con una incidencia muy elevadas implantó restricciones severas y ahora está con una IA=1.208, muchísimo mejor que nosotros. La situación del País Vasco (IA>5.300) y de Navarra (IA>5.700) es muy preocupante; mientras Galicia tiene una IA>3.300. Ómicron es mucho más transmisible, pero menos virulenta y menos letal que las anteriores variantes, gracias a la inmunidad generalizada por la vacunación o la infección previa (salvo en los países con un % bajo de vacunación); causa una enfermedad menos grave que delta, pero sigue siendo un virus peligroso, especialmente para los no vacunados, causando muertes.

Un auténtico despropósito plantearse un contagio masivo en la población y aprobar la 4ª dosis (Israel). Hay que limitar los contagios para impedir que surjan nuevas variantes y minimizar el covid persistente. Ómicron se transmite por vía aérea, por regla general produce cuadros leves o asintomáticos, se está reinfectando gente con 2 y 3 dosis de vacuna. Estamos ante un cambio de paradigma y hay que utilizar otro tipo de indicadores. Mientras el virus siga propagándose a nivel mundial, seguirá mutando y surgirán nuevas variantes, algunas se hacen persistentes y se convierten en dominantes.

Mientras haya países sin vacunas, seguirá existiendo el riesgo de que aparezcan nuevas variantes, de ahí que es imprescindible la solidaridad global para acabar con esta pandemia. Ómicron ha conseguido que este virus sea el más rápido en expandirse en la historia, siendo tan contagioso que podría generar inmunidad contra las nuevas variantes al infectar a un % de población elevadísimo (en esta 6ª ola es probable que acaben infectándose la mitad de los europeos, y que en España se puedan alcanzar los 100.000 hospitalizados).

La 3ª dosis + la existencia de un nuevo fármaco antiviral efectivo contra todas las variantes que previene la hospitalización del 90%, están contribuyendo a que disminuya el impacto de la pandemia en vidas humanas. Medidas protección individual: uso de mascarilla (fundamental en locales interiores mal ventilados, principal foco de infección); medidas restrictivas: cierres nocturnos, limitar aforos en interiores en hostelería, teletrabajo, limitaciones en eventos y celebraciones multitudinarias, toques de queda. El problema que va a traer la 6ª ola a causa del tsunami de casos por ómicron es el riesgo de colapso del sistema sanitario. Ingresan en ucis los no vacunados + personas mayores y con patologías previas (mucha cautela al ser un grupo de riesgo).

Intensificar la vacunación en niños 5-12 años; protegiéndolos, protegemos a los mayores. En esta 6ª ola, el sistema busca adaptarse a un virus cuya propagación está fuera de control, gracias a las vacunas la mayoría de los casos son asintomáticos o leves; se ha alcanzado el pico de contagios y la tendencia de la 6ª ola es a su estabilización. Los expertos apelamos a la prudencia, ya que el final de la pandemia tendrá que esperar debido a la alta transmisibilidad de ómicron, con una carga hospitalaria que impide considerar a la covid-19 como una enfermedad endémica; desde el Gobierno central se están planteando asimilarla a una gripe estacional, propuesta que no se sostiene ya que no hay detrás un análisis epidemiológico riguroso (una enfermedad endémica no satura la atención primaria ni consigue que la presión hospitalaria empiece a ser preocupante).

Ómicron no será la última variante, cuánto más circule el virus, más probable de que surja una nueva variante más letal. El final de esta pandemia está más cerca, pero no se acabará de un plumazo “por decreto ley” como pretende el Gobierno, habrá que esperar...