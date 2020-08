Dí o artigo 128 da Constitución española: “Toda a riqueza do país nas súas distintas formas e sexa quen sexa a titularidade está subordinada ao interes xeral”.

Baixo este artigo da Constitución de 1978 se entende que a economía, aínda que sexa privada, queda subordinada ao interes xeral.

Hai moitas entidades bancarias que operan no territorio onde está vixente a Constitución española de 1978 e todas elas son na actualidade de propiedade privada, a excepción dalgúns institutos públicos. Según este artigo 128 do texto constitucional as entidades bancarias privadas tamén teñen que estar dispoñibles ao interese público.

Un Banco onde o accionista fora o propio Estado e que poidera influir no desenvolvemento da economía competindo no mercado coa banca privada sería bo para os intereses dos máis débiles economicamente.

Xa non digo que toda a banca fose pública, xa non digo de nacionalizar toda a actual banca privada. Aínda que si que digo que a banca privada devolva os 60.000 millóns de euros que lle demos todos os cidadáns na crise de 2008.

O que reivindico neste artigo é algo moi doado de facer. A creación dun Banco público.

Estamos a ver como as entidades bancarias privadas están a abandoar os concellos do rural a marchas forzadas. Xa non lles interesa ter oficinas no rural e pechan.

Aínda por riba poñen excusas impresentables, tómannos por parvos e din cousas fóra de lugar. No meu Concello, cando foi o confinamento pola Covid-19 pechou unha entidade bancaria e xa non voltou a abrir máis.

Hai pouco recibo un comunicado desa entidade bancaria decindo que a oficina que pechou no meu Concello, de pouco máis de catro mil habitantes, non ía voltar a abrir.

Disfrazábanno dicindo que nos ían atender noutra a case vinte kilometros, sen transporte público, onde traballaba máis persoal e nos poderían atender con máis rigor.

Deste xeito perdeuse unha oficina bancaria que atendía habitantes de catro concellos do rural, perdemos servizos e nolo queren disfrazar con que saímos gañando.

Se a banca privada non está disposta a prestar un servizo ao conxunto da poboación, incluído o rural, que o diga explicitamente e que se faga cargo deste sector moi amplo da poboación un Banco público.

Esa mesma entidade bancaria que pecha sucursais no rural vén de cobrarnos comisións abusivas a xente que tiñamos cero comisións por utilizar a banca electrónica.

Os abusos da banca privada son cada volta maiores, abusan de que non teñen competencia dunha pública, e eles o condicionan todo á súa conta de resultados; sabendo que a cidadanía non temos outra máis que acudir a eles.

A día de hoxe calquera cidadán está na práctica obrigado a ter unha conta nunha entidade bancaria. A nómina, a pensión, o paro, a Risga; todo se cobra a través do banco. A auga, a electricidade, o IBI; todo se paga a través do Banco.

Se o artigo 128 do texto constitucional que está vixente actualmente no Estado fala de que a economía está subordinada ao interese xeral; a que esperamos a crear unha banca pública que compita no mercado coa privada?.

Está demostrado que a banca privada non cumpre este artigo da constitución. Obriguemos a que o cumpra coa competencia dunha banca pública!.

A outra alternativa é nacionalizar a banca privada; pero coa creación dunha pública non sería preciso chegar ata aí.