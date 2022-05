Banda de Gaitas de Forcarei con la Banda Municipal, en A Quintana

Turno a la Banda de Gaitas de Forcarei, con la Banda Municipal dirigida por su titular David Fiuza Souto en A Quintana- 19´00-, para un programa de la serie “Camiños Sonoros”, en su tercer ciclo, bajo el reclamo de Sinerxias, y el título genérico de “Xoldra na eira”, una agrupación de gaitas en la pura tradición de sus esencias, que en cierta ocasión, reconoció la figura del magisterio del maestro Avelino Cachafeiro, el gaiteiro de Soutelo de Montes, nacido el 26 de mayo de 1899, e hijo de una estirpe de notables gaiteiros que remitían a generaciones anteriores, porque en su casa rondaba la gaita con presencia cotidiana. Se decía que incluso usaba e “fol” de almohada para poder dormir con ella, parte del mito o de la realidad. Perdió un ojo jugando al pistón en un campo de feria, para mayor enjundia y desde entonces, parece que llevó uno de cristal. Su padre, cobraba entonces unas seis pesetas por lucirse en las verbenas de Terra dos Montes. Pronto se dio cuenta Avelino de la importancia del instrumento para la economía familiar, por eso se tiraba al monte para ensayar sin que le viese su progenitor, pero en definitiva, le acabaría escuchando y apreciando los recursos que lograba, regalándole una gaita, mientras él tocaba el bombo, cantando y bailando.

Tiempos difíciles, como es sabido, lo que le obligaría a sobrevivir con otros oficios, como el de herrero y esta música que compartía con sus hermanos Castor y Bautista, llegando a formar el mítico cuarteto “Os Gaiteiros de Soutelo”, con Avelino a la cabeza. Dice la historia que un mecenas ocasional, les obsequió entonces con un achacoso “Ford”, con el que viajarán a sus anchas durante la primera década del siglo XX. A partir de 1921, se dedicará por entero a estas pasiones musicales, siendo nombrado “Gaiteiro de la Sociedad Artística de Pontevedra”, consiguiendo afianzar el prestigio del instrumento. En 1924, en un certamen para elegir al mejor gaiteiro de Galicia, al tiempo que se celebraba un certamen literario, con la participación de Otero Pedrayo, Vicente Risco y Filgueira Valverde, Avelinó se hará merecedor del galardón, halagado por el propio Alfonso Rodríguez Castelao. Hacia el año 1930, tendría lugar la presentación de los “Gaiteiros de Soutelo”, en Buenos Aires, en el mítico Teatro Avenida, precisamente con decorados de Castelao. Poco después, vendrá la disolución del cuarteto.

Programa para el que la Banda Municipal, presta preferencia a la “Banda de Gaitas de Forcarei”, y en el que el rol primordial de los arreglos, corresponde a Adrian Saavedra y Xosé Luís Represas. “Mexenas” (A Barroca), nos concita con Nazario González Iglesias (1934/95), todo un personaje que se entretuvo con la flauta en sus primeros intentos, con un tío suyo, antes de probar en sus pretensiones e intereses con el saxo, pero las dificultades cotidianas, le obligaron a entregarse a la gaita, siguiendo los consejos de Pepe O Coxo, un músico mendicante y paralítico, a quien posteriormente dedicará la pieza “”Valse do Coxo”. Formó parte del grupo “Morenos de Labradores y a partir de 1945, de “Os chavales de Sárdoma”. En 1958, con “Vento das Cies”, se incluyó en “La casa de la Troya”. Vida muy activa, vivió durante un período la emigración alemana, antes de volver y recuperar oficios musicales con Muxicas”, de los que acabaría distanciándose en el año 1977, por disparidad de criterios artísticos.

“Quén poidera namorala”, es aquella canción de Luís Emilio Batallán, a la que le saldrán novias en años posteriores, tras divulgarse en el disco “Ahí ven o maio”, allá por mediados de los setenta, una pieza pues con reconocida aceptación que disfrutará de arreglos de todo tipo, mientras la generación del momento, englobada en parte en el movimiento ”VocesCeibes”, sobrevivirá en la medida de los posible. Quizás y con mejor respuesta, seguiremos la estela todavía activa de Amancio Prada, del que no deja de sorprender que el trabajo dedicado a Rosalía de Castro o “Caravel de Caraveles”, mantengan una aceptable respuesta de ventas.

“A Lenda de Montelongo” es un valor irrenunciable de Bernardo del Río, como comprobamos en el día a día de los conciertos. Una pieza que conoció su estreno en Santiago y con éxito notable, en la interpretación de la coral “Cantigas e Agarimos”. Su autor, como es sabido, fue un músico destacado de nuestra Banda Municipal, una de las mejores de Galicia, ocupando en un principio la plaza de bombardino. Destacará también por sus labores como investigador del folklore y otras músicas, y para ejemplo, la zarzuela gallega “A Lenda de Montelongo”, sobre libreto de Manuel Rey Posse y Xoán Buhígas Olavarrita. Una zarzuela que conoció su estreno el 20 de diciembre de 1924, recibiendo una crítica entusiasta. No faltará en el programa un “Popurri galego”, desglosado en tres partes: “Alborada-muiñeira-chantada, confiadas en arreglo a Adrián Saavedra.

“A Rianxeira”, un símbolo longevo a lo largo de generaciones, puede aceptarse como un a modo de himno oficioso, compuesto en Buenos Aires por Anxo Romero Loxo, en 1947, y con ciertos matices reivindicativos marcados por la saudade en la lejanía. “A Rianxeira”, dedicada a la confraternización colectiva en reuniones familiares y que nos traslada a ese mundo entre la emigración o el exilio. Será la compañera del compositor quien recuerde las vivencias del músico rianxeiro, cuando presidía entonces las “Hermandades Gallegas”, en un recuerdo permanente a las personas perdidas en circunstancias amargas, como el caso de Sixto Aguirre. El auto propondrá a Xesús Frieiro Dourado, apodado “Pinciñas”, preparar una canción para recibir a Castelao, en el puerto de Buenos Aires.

Entremedias, la colaboración entre la Banda de Gaitas y nuestra Banda Municipal, guardará un lugar para la “Marcha de entrelazado de Allariz”; la “Pequena Meiga”, de Juan Costa; “Unha noite na eira do trigo”, el lamento sentimental de Curros Enríquez en el preciso tratamiento musical e José Castro “Chané”- “Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco luar, unha nena choraba sin trégolas, os desdens dun ingrato galán...-; “Noites de Lúa na Praia” de Cesareo Salgado, una pieza que reivindica el perfecto entendimiento entre las bandas de gaitas y las formaciones instrumentales con resultados aceptables en esa confluencia y “Añada pa Gaël”.