Barbarie y banalidad

LA barbarie y la atrocidad con la que el islamismo comete y ha cometido sus crímenes, su locura de sangre y terror no dejan de ser para los ojos occidentales algo que ocurre demasiado lejos. Sentados en nuestros confortables sofás de cualquier ciudad europea o americana, lo que sucede en Oriente Medio y Próximo apenas nos conmueve. Sí lo hace, apenas unos segundos, ver la foto del pequeño Aylán muerto en una playa de Turquía, o la de Osram tras un bombardeo del ejército del sátrapa Al Asad. ¿Se acuerdan o queda ya demasiado lejos de nuestras retinas titubeantes? Pero solo un instante. Enseguida cambiamos. La banalidad del mal nos aburre, nos aplasta sumisos en nuestra hipocresía delirante y altivez indolora.

Probablemente a estas alturas para Daesh, Isis-K, yihadismo y todas sus ramificaciones salafistas, wahabitas, etc., amén de la sempiterna lucha entre sunismo y chiismo, todo lo que sucede allí no deja de ser una lucha interminable donde toda verdad se niega, donde todo vale y donde el radicalismo, el tribalismo o clanes, la edad media permanente en que viven, son manifestaciones de violencia, poder, negación, lucha, odio e interpretaciones oportunas de lo religioso. Las ideologías matan, pero las interpretaciones extremas de la religión y su utilización mezquina también.

Solo hace unos días en Kabul un brutal atentado sesgaba en las inmediaciones del aeropuerto la vida de más de ciento treinta personas, entre ellas soldados occidentales. Desgraciadamente no todas las vidas valen lo mismo. Depende de la moneda o el prisma con que se paguen o miren. Y la desgracia es que, ser minoría étnica en estos países es todavía peor, caer en la insignificancia de derechos, de la desidia y la violencia contra los mismos.

Ser yazadí, ser copto, ser caldeo, ser minoría en suma para el Daesh es una condena lenta pero a muerte. Pese a ser una religión preislámica, con miles de años de antigüedad e influida por el zoroastrismo persa, el sufismo, etc., ser yazadí es la muerte, la violación, la aniquilación como etnia y pueblo para el yihadismo radical. Es el odio, es el desprecio, es la sensación de impunidad implacable y asfixiante. Es la destrucción total del ser humano, del verdugo convertido en una bestia despiadada, sin sentimiento. Insonoro e indoloro. Ávido de sangre. De causar dolor y temor. Pavor y horror. Mas es algo que no queremos ver, ni oír, ni escuchar ni tampoco mirar sus reflejos. Todo lo percibimos demasiado lejos, distante, anamórfico. Apenas causa una milésima de segundo de reflexión en nuestras egoístas vidas. Eso está pasando pero no lo queremos ver. Siempre hemos escogido ser ciegos, amnésicos y cínicos.

La geopolítica mundial ha cambiado mucho en estas dos décadas, tanto como en los años cuarenta y las doctrinas de Kennan y el realismo. El realismo de hoy es que las democracias, en el fondo, son débiles. No son capaces de resistir muchos embates. Y hoy Europa dice que no puede acoger más refugiados.