¡Basta ya, así no!

YO no sé si a ustedes les pasa lo que a mí, que cada día que sigo una retransmisión de los debates parlamentarios pierdo un poco más de apego a la política. Y sí, ya sé que decir eso con mi currículo –que los más conocen sobradamente– puede resultar un poco excesivo, pero para los de mi quinta, que aprendimos a no faltarnos al respeto, y si era entre adversarios todavía menos, resulta muy poco reconfortante ver cuan frecuentemente se pierden las formas tanto en la política misma como en la mera educación de trato.

Una buena parte de los discursos que se pronuncian en los hemiciclos del Congreso o del Senado, de haberlo sido por chiquillos de escuela, habrían sido corregidos por el maestro diligente, para que los infantes aprendieran a comportarse como es debido.

Y peor se me pone al ver que no solamente lo son por adultos, sino que llegan al extremo de poner en cuestión cuando no negar de vez la honorabilidad de los unos y de los otros. Si tuviesen que servir de modelo para las discusiones entre vecinos, sin el amparo de tanta representatividad, acabarían mal, seguro.

Definitivamente, la vida parlamentaria española actual no me gusta. Si fuese hoy, no querría participar en ella. Y se lo digo con la mano en el corazón, porque habiéndole dedicado tantos años, ahora me resulta extraordinariamente dolorosa su degradación.

Sigo pensando que la España democrática y próspera que habíamos ido construyendo entre todos, o muchos, por lo menos, y aunque tuviésemos distinto pasado, pero juntos, conquistando unos y transigiendo otros, según la ocasión y el asunto, iba prendiendo raíces de garantía precisamente en la manera de hacer la política de forma más cortés, que empezaba por aceptar, sin más, que el otro era tan honorable como tú.

Y hasta me gustaría poder decirles que este disgusto mío es una cosa simplemente personal. Pero creo que no, que tiene mayor trascendencia social y política. Tal y como se desenvuelve el parlamentarismo actual, es una amenaza para la paz social.

No sólo, por ejemplo, porque implica un serio bloqueo para el desarrollo institucional del país, que se va viendo incapaz de adoptar las decisiones no sólo convenientes sino también cada vez más urgentes, sino peor: por el progresivo desprestigio de la propia política, que lleva a que, hoy por hoy, una parte muy significativa, siempre excesiva, de la ciudadanía se pronuncie despectivamente sobre los políticos. Eso también es una amenaza para la democracia.

España no se merece esto. Habrá que levantar la voz para decir: ¡Basta ya, así no!