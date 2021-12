¿Batalla entre sobrino y tío?

PONTEVEDRA Los socialistas abrieron la renovación de sus órganos de dirección en el congreso federal que se celebró en Valencia el pasado octubre y prosiguieron, en el caso de Galicia, con el cónclave del PSdeG el 7 y 8 de diciembre.

Para cerrar el círculo, antes de las locales, les toca el tuno a las citas provinciales. Y la que más interés despierta es la pontevedresa.

En este territorio, hasta ahora, el barón provincial, presidente de la Femp y alcalde de Vigo, Abel Caballero, acordó con el ya ex secretario xeral del partido, Gonzalo Caballero, unas pautas de convivencia armónica. Así se pudo ver en la elección de los delegados para asistir al congreso federal de Valencia y en el respaldo de oficio, sin ímpetu, en las primarias para la secretaría general que perdió frente al coruñés Valentín González Formoso.

Pero, el congreso pontevedrés en el que David Regades aspira a revalidar el liderazgo genera recelos entre los afines a Gonzalo Caballero que no ven, a día de hoy, voluntad de integración.

Quedan pocos días para que se cierre la presentación de candidaturas. Y como hizo para el congreso gallego del PSdeG, Gonzalo Caballero mantiene viva la amenaza de presentar una lista alternativa en Pontevedra a la oficial. No la encabezaría él, no en vano, no encaja esa posibilidad en la lógica de su condición de ex secretario general del partido.

Pero nombres sobre la mesa para asumir ese papel no faltan y entre ellos aflora el de la diputada autonómica y concejala en la urbe del Lérez Paloma Castro. El enredo en el partido del puño y la rosa suma y sigue. ¿Podrían tío y sobrino volver a la senda de la confrontación? alberto vidal