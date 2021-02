Beethoven: “Sinfonías n º 7, en La M. Op. 92” y “nº 8, en Fa M. Op. 93”, por la “RFG” con Paul Daniel

Concierto en streaming de la “RFG” con su titular Paul Daniel, en grabación del mes de julio pasado, atendiendo a la obligada suspensión temporal y que invita a seguir aquella sesión a partir de las 20´30 h., aprovechando la conmemoración de año dedicado al compositor. Algunos detalles para ubicarnos en ese par de obras, comenzando por la “Séptima en La M. Op 92”.composición en la cuarentena en la que nacería la amistad con la joven Bettina Brentano, al tiempo que se distanciaba de otra de las presumibles devociones, la de Therese von Brunsvik. Beethoven y su relación con las mujeres, asunto que suscitó el interés de Arturo Reverter y Victoria Staples, en “Beethoven: Un retrato vienés”. Una fuente de desdichas para él, pese a que tenía numerosas amigas, alumnas y mecenas, no conseguía mantener una relación amorosa duradera con ninguna. Es sabido que le interesaban y tuvo más de una aventura, pero se trataba de un hombre que, al final, era siempre rechazado. Su amigo Ferdinand Ries escribió: “Beethoven disfrutaba mucho de la compañía de las mujeres, especialmente de las de rostro bello y juvenil, y por lo general, si veíamos a una joven hermosa se giraba, la observaba directamente a través de sus anteojos y se echaba a reír cuando se deba cuenta de que yo lo estaba mirando.

Se enamoraba a menudo, pero por poco tiempo...”. Se puede considerar que Jeanette d¨Honrath y Eleonor Breuning estuvieron entre las primeras de las que se enamoró. Posteriormente se encaprichó de la joven Giuletta Guicciardi, que se la presentaron los Brunsvik, y el músico en la “Sonata Claro de luna”, recordaba los buenos momentos que había pasado con ella. Hubo una que causó en él un impacto mayor y que nunca se dio a conocer, siendo objeto de ensayos, tesis y conferencias. Entre otras, nos encontramos con Therese Malfatti, Anna Marie Erdödy, Therese von Brunsvik, Amalie Sebald, la citada Bettina Brentano y Josephine von Brunsvik- ¿la amada inmortal?-, tema reconocido por Romain Rolland, Antonie Brentano, quien para Solomon, el músico había escrito la apasionada carta a su “Amada inmortal”. Pensaba en ella cuando componía las sonatas para piano “nº 31 Op. 110” y “nº 32 Op.111”.

Jan Swafford abordará esta sinfonía en “La M.”: la “Sexta” eras introspectiva, la experiencia de la naturaleza y de su esencia divina. Si no era de lo heroico o de lo sublime ¿de qué podía tratar la “Séptima”?. El espíritu progresista de la época flotaba en el ambiente con menos fuerza que en cualquier otro momento de su vida: apenas quedaban esperanzas para ser evocadasen una gran sinfonía. Beethoven se estaba apartando del estilo heroico y de su “ethos”, pero aún no se sabía en qué dirección. En la “Séptima”, toma ora dirección humanística, no contemporánea, sino eterna: una especie de trance báquico, música de danza de principio a fin. Según todos los testimonios, Beethoven era un bailarín ridículo, absolutamente incapaz de mantener el ritmo, pero aquí propuso una danza para la eternidad. Y con ello regresó a sus raíces en el estilo clásico- vienés, porque la “Séptima” se edifica desde algo innato en él.

La música de Haydn, de Mozart, y de su tiempo, a menudo está diseñada sobre modelo de danza, y sobre fraseos y ritmos de danza. Pero eso apenas define a la “Séptima”, que baila como ninguna sinfonía lo había hecho antes, en ritmos obsesivos, lentos y rápidos No queda ningún rastro del decoroso “minueto”. Más bien se trata de trompas gritando y cuerdas sonando como gaitas, El último movimiento, parece un “reel” escocés. Es imposible saber si estableció mentalmente una conexión entre la danzante “Séptima” y la pasión vienesa por la danza, pero resultó que aquella cualidad y su efervescencia general hicieron de la sinfonía un reflejo del festivo y danzante Congreso de Viena.

La “Sinfonía nº 8, en Fa M.Op. 93”, obra que definirá como pequeña sinfonía, nació con holgura en un breve espacio de tiempo. Serán los Massin, quienes actualicen datos procedentes de los “Cuadernos de conversación” con Schindler en 1823, deduciendo que la “Octava” fue trazada antes que la “Séptima”: “Schindler pretende que habéis escrito la “Octava” antes que la “Séptima”. Es esto verdad maestro?- Porque cuando escribíais la “Séptima”, no existían más que escasos borradores de la “Octava”, ¿no es así?”. El carácter singular de la misma, por su dimensión, es el dieciochesco, que parece recrearse en sus rasgos burlescos poco comunes y que puso en alerta a la crítica y a la opinión, resultando poco comprendida y apreciada. También para los que pretendían buscar en sus entresijos, retazos programáticos y posibles mensajes cifrados. Aceptamos la ligereza y el espíritu sofisticado, en el marco de una concisión expresiva, como sus más sólidos argumentos.

De sus cuatro movimientos, los dos extremos son menos interesantes, mientras que los centrales observan elementos más vitales. Uno de los acontecimientos que el músico experimento mientras componía la obra, en el verano de 1812, fue en encuentro con Goethe, en el balneario de Teplitz. La profunda admiración que sentía por el poeta y pensador, daría pie a una abundante literatura y uno de los trabajos de mayor fiabilidad, fue el escrito por Romain Rolland, en su biografía a la par “Goethe-Beethoven/ Miguel Ángel”. El músico reconocía en su correspondencia que sus poetas favoritos eran Goethe y Schiller, al igual que Ossian y Homero. Había confesado a Bettina Brentano: “Solo las poesías de Goethe consiguen hacerme feliz.” Y sin embargo, este histórico y tan esperado encuentro, resultó ser un fracaso. Los dos grandes artistas, como dejaba escrito Rolland, se encontraron en Bohemia, en los baños de Teplitz, pero no se comprendieron en absoluto, Beethoven, con esa reconocida admiración, tenía un carácter demasiado violento y salvaje para poder congeniar con aquel poeta. En resumen, de ninguna otra sinfonía, a excepción naturalmente de la “Novena”, nos han llegado tantos bocetos, tantos apuntes variadamente elaborados, tantas redaciones distintas, para los distintos movimientos.