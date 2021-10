Bernard de Ventadorm: Paloma Gutiérrez del Arroyo y Manuel Vilas en “Ateneo Barroco”

Bernard de Ventadorm, un trovador provenzal itinerante por las cortes europeas, y personaje al servicio de los distinguidos señores de Ebles y la esposa del segundo, Margarita de Turena, estuvo también en la corte de Leonor de Aquitania. Suyo será el programa que abarca veinte canciones, que se anuncia como “O Itinerario Medieval do Trovador”, confiado a Paloma Gutiérrez del Arroyo, como cantante, y al arpista Manuel Vilas, que se maneja con un instrumento realizado por Luis Martínez, sobre arpas aparecidas en las miniaturas de la “Biblia Maciejowsky”, del s. XIII, de procedencia francesa y que escucharemos en la Igrexa da Universidade- 20´00 h., en este “Festival de Música Antiga e Barroca”.

. La cantante está especializada en música medieval por sus labores investigadoras, siendo cofundadora de “Puy de sons d´autrefois”” y “Ensemble Oiet” y colaborada de “Maladança”, “La Reverdie”, “La Frottola” o “Le Jardin des Délices”, en dúo con Catherine Schroeder, ampliando a participaciones con actores como Philippe Borrini y Carole Visconti en obras teatrales y contemporáneas, como el oratorio “Sponsus”, de Sasha Zamler- Carhart y “En el corazón frontera”, de Arantza Lorenzo de Reizábal. Imparte curso en el “Centre de Musique Médievale de París”, la “Foundation Royaumont”, el “Conservatoire de Musique et Dance de Lyon” o la “Fundación Lázaro Galeano”. Fue alumna de Itziar Álvarez, Anne Delafosse y Dominque Vellard.

Manuel Vilas, compañero en travesías como la que se ofrece, siguió las docencias de Nuria Llopis, y Mara Galassi, dejó razones de su categoría artística por las colaboraciones con “Les Musiciens du Louvre”, el “Ensemble Elyma”, “La Trulla de Vozes”, “Ars Longa”en producciones como “L´Incoronazione di Poppea”, “La Púrpura de la Rosa”, “Fortunas de Andromeda” o “Perseo” . Fundó “Ars Atlántica” e irrenunciable es su labor de investigación sobre el “Manuscrito Guerra”, sobre el que trabajo con distintos solistas, un documento que permitió recuperar un manuscrito perteneciente a la Universidade de Santiago, y que lleva el nombre de José Miguel de Guerra (1642/1722), con abundancia de piezas anónimas y descubiertas por Álvaro Torrente y Pablo Rodríguez.

Trovadores y “trouvères”, que se dispersan en períodos diversos. El trovador más temprano del que se conserva noticia, fue Gilhem IX, séptimo conde de Poitiers y duque de Aquitania, del que se conservan poemas. Otros fueron Marcabrú de Gascuña, trovador y misógino; Jaufré Rudel, protagonista de “La Princesse lointaine”, de Ronstand ; Bernard de Ventadorm, hijo de una fregona y el mejor poeta de todos los trovadores, además de notable melodista, siempre y cuando las tonadas que acompañan a sus versos sean suyas; Guiraut de Bornelh, uno de los postreros y de gran predicamento, quien tuvo el infortunio de vivir la cruzada contra los albigenses, cuando la culta sociedad provenzal, se hundía ante la barbarie.

Con seguridad, ese arte trovadoresco, fue introducido en la Francia septentrional cuando Leonor de Aquitania, nieta precisamente de Gilhem IX, se casó con el príncipe galo destinado a entronizarse un mes después del desposorio, con el nombre de Luis VII y que posiblemente, ejercería clara influencia para la consolidación de géneros como las canciones en latín. Leonor, tuvo a bien ser mecenas de trovadores de Aquitania, como Bernard de Bertadorm, quien la acompañaría al norte, dedicándole muchas de sus mejores tonadas. Testimonios literarios se conservan al igual que los pictóricos, sobre la interpretación de aquellas canciones trovadorescas y troveras, en las que participaban los instrumentos. Desafortunadamente, aquellos testimonios dicen poco acerca del grado y la forma de tal participación. Las fuentes musicales no aportan ninguna ayuda y es difícil sugerir los acompañamientos instrumentales precisos.

Se sabe que se usaban en especial “vièles”, y pequeñas arpas, incluyendo para tales acompañamientos de las canciones trovadorescas, instrumentos de cuerda frotada, que para beneficio, sonara al unísono con la voz a la que asiste. Ese instrumento que podría tocar como preludio en las frases musicales al principio de la melodía. Tal como se han conservado, las melodías trovadorescas dan una imagen insuficiente de cómo se interpretaban, quizás se les debe dar un acento rítmico, acompañamiento instrumental y hasta una ornamentación que habrá de variar según el dictado de las estrofas del texto. Los especialistas de estas músicas, serán los legatarios de quienes debemos esperar las resoluciones que resuelvan los misterios de las canciones trovadorescas, sin alterar el espíritu o las técnicas de época. Las canciones monofónicas profanas resultarán las más difíciles de reconstruir, aunque la tarea es digna de una culminación plena y satisfactoria.

Pudo llegar a decirse que los trovadores, al igual que los “trouvères” y ”minnesinger”, eran de procedencia aristocrática, que componían sus propias melodías para dejar su interpretación a los juglares, aunque esa fiabilidad apenas tiene consistencia. Es cierto que hubo personajes de rango, pero la mayoría no eran sino aficionados dotados. Muchos pusieron su arte al servicio de señores poderosos y la realidad del origen humilde, y las confusas biografías, aparecerán en las colecciones manuscritas de aquellas canciones. Fuentes que, a la postre, poco guardan de fidedigno, viendo su publicación años después de la muerte de los personajes. Disfrutemos pues con un ramillete de las canciones de Bernard de Ventadorm: “Cant l´erba fresq´e. l fuelh apar”, “Pus mi prejatz, senhor, qu´ieu chant”, Be m´an perdut en lay ves Ventadorn”, “Can par la flors josta I vert folh”, “Non es meravelha s´eu chan” y “Can vei la lauzeta mover de joi sas alas”. Un embriagador abanico de penas, sin sabores, amores no correspondidos y ciertas alegrías, acompañadas por esa arpa recreada por Luís Martínez, sobre una ancestral miniatura.