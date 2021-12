Bicentenario de Pauline Viardot, en el “Ciclo de Lied”

Pauline Viardot recibe el homenaje en el bicentenario de su nacimiento en esta edición del “Ciclo de Lied”, en colaboración con “Amigos de la Ópera”, en el Auditorio de Galicia- 20´30 h.-, en el que serán protagonistas la soprano Ana Nebot y la mezzo Marina Rodríguez-Cusí, con el aliciente a mayores de la charla del muy apreciado Arturo Reverter, presidente de “Concurso de Canto”, que desde hace unas temporadas, viene convocando “Amigos de la Ópera”. Reverter, autoridad por excelencia en el espacio vocal, volverá a brindarnos su sabiduría, en la sesión previa “CONversando con...”- 19´45 h-, en la Sala Mozart. Dos cantantes para enaltecer la figura de “La Viardot”, Ana Nebot, una asturiana que se graduó en su especialidad en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo, de Valencia y que tuvo sus primeras experiencias en el Teatre del Liceu, comenzando con “L´ Ocasione fa il Ladro”, de G.Rossini o “L´Arbore di Diana”, de Martín i Soler, mostrando un interés destacado por recuperar la obra de Mª Teresa Prieto, llevada al disco con Aurelio Virivay, entre obras de los Halffter, Evaristo F.Blanco y G. Gombau. Estudió también con Edita Gruberova. Marina Rodríguez-Cusí, con dilatada experiencia en ópera y oratorio, cuenta en su agenda con obras tan fundamentales como “Das Lied von Erde”, “Kindertotenlieder”, “La Demoiselle Elue”, “Le Martyre de Saint- Sebastiene”, “Pierrot Lunaire”, “Alexander Nevski” y una atención especial a la canción española. Aliciente digno de seguir, es la programación de la Fundación Juan March, dedicado a “Pauline Viardot y la cultura musical cosmopolita”, entre actividades y un excelente cuaderno de divulagación.

El programa del día, un dechado de los momentos sublimes de la homenajeada, en sus relaciones con Chopin o Brahms, en una selecta elección de piezas entre las que se incluyen, algunas que la convirtieron en la celebridad que universalizó su persona. El entorno familiar de los García, por sus padres y hermanos- María Malibrán y Manuel Patricio-, ayudaron a que desde joven pudiese estudiar con músicos como Meysenberg y F.Liszt o Antoni Reicha, aunque la muerte de su hermana, en 1836, acabará por decantar sus preferencias por el canto, una influencia que se añadirá a la retirada de su hermano. En esa apuesta por el canto, también podrá considerarse imprescindible su relación establecida en Leipzig con Clara y Robert Schumann, manteniendo con ella una amistad de por vida. Su prueba de fuego como cantante, sería con la interpretación del rol de “Desdémona”, de “Otello”, de Rossini, a la espera del recibiendo poco después en el Théâtre Italiene, parisino, en papeles rossinianos, recibiendo el reconocimiento de George Sand y Liszt. El coliseo citado, tenía como director a quien habría de ser su pareja, Louis Viardot, en 1840.

Viajera por naturaleza, llegará a San Petersburgo, en donde conocerá a Turgueniev, y en donde interpretó el papel de “Norma”, cantando en rusos piezas de Glinka, Tchaikovski o Dargomizhsky. Sufrió las hostilidades de la Francia de Luis Napoleón, pero con todo, pudo participar en estrenos como “El Profeta”, de Meyerbeer, en el rol de “Fidès” y en la recuperación del “Orfeo ed Euridice”, de Gluck, en esa etapa revisora promovida por Berlioz. Especialistas como J. Radomsky, sabrán calificar su voz como un instrumento que abarcaba tres octavas, entre soprano y contralto- asunto similar al de su padre, que se manejaba como tenor y barítono-, y entre esas virtudes, el beneficio de recursos misteriosos, además de una gran agilidad. Como compositora, se sentía una creadora de segundo plano, pero dejó más de 150 obras para voz solista, sobre poemas de Goethe, Mörike, Musset, Turgeniev, Pushkin o Gautier, y no menor aprecio tienen los tanteos con obras de Schubert, J.Brahms o Chopin, de quien obtendría respetables resultados en la convivencia compartida en Nohant, junto a George Sand. Tras su retiro en Baden-Baden, se dedicará a la composición y a la docencia, con publicaciones como “École classique de chant”, las colecciones sobre Pushkin, y curiosas operetas como “Trop de femmes”, “L´Ogre” o “Le Dernier sorcier”.

Chopin amigo y confidente, no faltará en este concierto, en el que tendremos su “Nocturno n 20. En Do sost. m.”, además del mutuo ejercicio de complicidad con “La Viardot”, en una serie de características piezas de aire tradicional: las “Mazurcas Op. 50, Op. 68, Op. 24 (La séparation)” y nº 67 (La Beauté)”. Del apacible Johannes Brahms, un “Intermezzo”, con otras dos curiosidades a medias con la cantante: “Les cavaliers” y “Les Bohèmiens”. Brahms, se guarda el capítulo final en una serie de cuatro de sus lieder, un excelente punto de encuentro. “Die Meere”, especie de adorable barcarola nostálgica, de los “Drei Duette Op. 20”, para soprano o contralto y de la época de sus amoríos con Agathe von Siebold, en el retiro de Detmold, una trilogía de tintes mendelsshonianos. De los “Vier Duette Op. 61”: “Klosterfräulein” (Lo novicia), un dolido lamento de alguien que siente que no volverá a ver la primavera, y “Die Schwestern”, sobre texto de Mörike, destacando los recursos en “stacatto”, piezas editadas en 1874, y que tienen detalles cercanos al “Op. 20”. “Am Strande” (A la orilla del mar), pertenece a los “Fünf Duette Op. 66” , para anuncia detalles inéditos y que en este lied, queda marcado por la nostalgia del recuerdo de tiepos pasados.

Pauline Viardot, estará en su justa medida, gracias a un selecto ramillete de mèlodies, en esta cita que conmemora el bicentenario: “Bonjour mon couer!”, “Solitude”, “Évocation”, “Hai Luli !”, “Fleur desséché”, “Madrid”, “L´abscese”, “Chanson de Loïc”, “La Villanelle” y “Habanera”. Bastantes de las “mèlodies”, tendrán una publicación conjunta en un álbum editado en 1850, y muchas de ellas tendrán a mayores el añadido celosamente elegido de un grabado firmado por Bouchot. En cuanto a la escritura vocal, prescinde de las dependencias acostumbras de las habituales romanzas de salón, tan de moda en los ambientes sociales. “Vilanelle”, es una pieza que se apoya en la poética de su estimado Turgueniev, al que había conocido en San Petersburgo; “L´absence”, en su caso, sobre texto anónimo, recibirá el curioso título de “cana espagnola”;”Chanson de Loïc”, una especie de “Allegretto”, que se inspira en Brizeux, en una lograda alternancia de recitativo y canto y “Solitude”, en un perfecto entendiendo con el acompañante al piano, procede de un poema de Turquety.