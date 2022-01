PODEMOS espertar co desexo de bicar a quen non temos cerca pero si desexamos agarimar. Talvez o momento chegue cando menos o agardamos ou a situación non se dea nunca con esa persoa... nese caso, se caemos na conta desa posibilidade, ese día será gris dende o amencer.

Nada acalará a nosa angustia por non saber se ese encontro por fin terá lugar. Eros chega de súpeto, preséntase sen avisar, “como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio”, en palabras de Julio Cortázar.

Ás veces temos escoitado iso de... ten coidado co que desexas, que pode convertirse en realidade. Nesa afirmación atribuida a Oscar Wilde sentimos ata o perigo, ó tomala coma un consello que parece querer ir máis alá dunha advertencia. Aquelo que desexamos... pódese cumprir! E ata dá un pouco de medo. Vertixe... Se un pensa nas consecuencias negativas que un devezo poida arrastrar. Pero, como dictou Carlos Ruíz Zafón, “¿Sabe lo mejor de los corazones rotos? Que solo pueden romperse de verdad una vez. Lo demás son rasguños”.

Coa pandemia reprimíronse moitos sentimentos. Quedaron agochados baixo chave aloumiños que xa tremían por saír. A escuridade empañou moito a nosa vida cotiá, onde faltaron bicos e máis bicos. Seguen faltando os agarimos. Van dous anos sen poder demostrar todo ese amor agochado, que medra e se fai máis poderoso como a lava dun volcán, ó tempo que a dor se instala dentro do corazón, por tópico que poida soar.

Un bico encerra en si un acto universal de amor que pode chegar ó máis fondo do corazón. A vivencia dese intre pode significalo todo, dependendo do momento e da persoa, buscando convertirse en algo único, máxico. Na fronte, nos beizos, nas meixelas, nas mans... cada bico ten a súa finalidade e o seu significado, expresando amizade, paixón, afecto, cabaleirosidade, etc.

Parece ser que co intento de gripalizar (palabra nefasta, por outra parte) a covid-19, o Goberno pretende que volvamos á vida normal xa, como se todo estivese ben. Así tamén volverán os bicos, sen o distanciamento imposto pola responsabilidade de coidarnos e coidar dos outros... Minimizar a situación que se está a vivir pode non ser a solución, máis claramente se escoitamos a quen temos que escoitar e vemos o que opina a OMS. Banalizar é perigoso polo que poida vir.

Fomos avanzando, temos vacinas e todos desexamos recuperar o perdido: as xuntanzas, as viaxes, os bicos. Os bicos e máis bicos que quedan por dar. Mentres non chega ese máxico momento, de poder bicar sen medo a quen nos apeteza, fago unha nova lectura. Neste recuncho no que entra o marabilloso sol de mediodía, esta fin de semana e despois dun fantástico almorzo ó estilo americano con saborosos pancakes, desfruto do álbum ilustrado Besos que fueron y no fueron.

“Ella no sabe que un beso puede cambiarlo todo, convertir al sapo, si no en un príncipe, sí en un sapo mejor. Ella sueña con el príncipe azul porque soñar es tan propio de princesas como ser azul es típico de príncipes [..] ¿Acaso no son los besos siempre protagonistas y los príncipes y princesas personajes secundarios? Está a punto de comprobarlo. Suspira, entrecierra los ojos y se deja llevar”.