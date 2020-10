Bloquean Sánchez, Casado y viceversa

O culebrón de Alcoa –perdón pola comparanza, pero é que en capítulos supera o das series máis lonxevas deste subxénero televisivo– está a deixar algúns efectos colaterais de notable interese e que trascenden o ámbito e consecuencias do peche da fábrica de aluminio de San Cibrao. Refírome á viraxe, aínda non sei se ideolóxica un estratéxica, do BNG. Ata de agora, a posición inequívoca da organización nacionalista era expropiala, sen matices, caducidade nin adxectivos. Así o levaba no programa electoral co que a moderada Ana Pontón acadou uns excelentes resultados e do mesmo xeito o refrendaba Néstor Rego no Congreso. Pois ben, onde o coro entoaba “nacionalización” mudou por “intervención pública”, co engadido de temporal e o obxectivo de vender de novo ao capital privado. A súpeta mutación deuse esta semana, na Comisión de Industria, precisamente a raíz dunha proposta do BNG no sentido nacionalizador. Rego, que sabe diferenciar entre predicar a dar trigo tras o paso polo goberno do concello de Santiago, non tivo reparos en transacionar –rebaixar, para que se entenda– a proposta con PP e PSOE, e xogar coas regras consensuadas entre liberais e socialdemócratas, estes últimos, segundo o vello profesor Tierno Galván, os mellores xestores do capitalismo. Ai, se Paco Rodríguez e os demáis coroneis da UPG levantaran a cabeza...!