Hasta hoy mismo continúa, y desde tiempos inmemoriales, la famosa diatriba sobre qué es exactamente literatura juvenil. Si nos atenemos simplemente al interés que pueda producir un determinado tema, nos encontramos con que algo como la Anábasis de Jenofonte podría entrar en esa denominación. Porque su pasión, contagiosa, englobaría a gente muy joven que se la aprendiera en los primeros estudios, llamémosle bachillerato o de cualquier otra forma, y siempre ha estado ahí, disponible, accesible y brillante, lista para ser leída a cualquier edad. Por supuesto, también interesaría, y mucho, a los seniors, a los lectores bregados, en especial a los aficionados a los temas históricos de cierta enjundia. Pero además (trampa, trampa) hemos elegido una obra que es algo muy importante, ya que inaugura un tipo de narrativa completamente distinta a todo lo que se había escrito anteriormente. ¿Saben qué? Pues ni más ni menos que el reportaje periodístico. El amigo Jenofonte estructura el relato como si fuera una información extensa de rabiosa actualidad. Y lo encabeza, además, con su correspondiente entradilla, incluso... ¿Qué me dicen del razonamiento? Pues mucho más fácil es defender el hecho de que la obra de Julio Verne es algo más que una colección de relatos para jóvenes. Y la de los Dumas, naturalmente. Y la de Zafón del principio...

FRANCISCO DE PAULA. Los libros de Francisco de Paula Fernández, más conocido por su seudónimo Blue Jeans, han sido clasificados desde un principio dentro de esa esquiva denominación. Vale, perfecto. En el último, publicado, como siempre, por Planeta, y que lleva el curioso título de Los crímenes de Chopin, vuelve a pasar exactamente lo mismo, y en la solapa exterior se nos hace constar que es un maestro de la literatura juvenil con más de 2 millones de lectores. Bueno. Eso ya lo sabíamos. Que es un maestro, digo. Pero me gustaría resaltar que (sobre todo ésta) es especialmente recomendable para todo tipo de público. El sevillano (afincado luego en Carmona, donde le han puesto su nombre al Auditorio de la Juventud) anda jugando últimamente con el thriller, y está consiguiendo resultados sorprendentes. Ya nos había puesto las pilas (y de los nervios, de paso) con su trilogía La chica invisible y luego con El campamento. Aquí ambienta la trama en su cuna, la ciudad de la Giralda. Y no. No es que haya resucitado don Frédéric y esté haciendo barbaridades al son del flamenco. Es que se están produciendo una serie de robos, y el autor deja en cada uno de ellos una partitura del amigo de George Sand. Y, de pronto, aparece un cadáver. Extremadamente apasionante, amigos...