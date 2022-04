LO explicó muy bien González Pons, hombre clave en el nuevo PP aunque no será secretario general ni coordinador general del partido, sino que como hombres de la máxima confianza de Feijóo asumirá las tareas que el pida el presidente del partido según lo que necesite en cada momento. Lo explicó muy bien González Pons: el partido se renovará “sumando y no restando, aquí no sobra nadie”.

Borrón y cuenta nueva. El jueves por las mañana Feijóo anunció que Cuca Gamarra será la nueva secretaria general del PP y el viernes por la mañana que el coordinador general, número tres de facto del partido, será Elías Bendodo. Tienen varios puntos en común: los dos se enteraron apenas minutos antes de que Feijóo les había elegido como guardia petroriana; los dos habán apoyado a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso que eligió presidente a Casado por su pacto con Cospedal.

Al final de la tarde, Feijóo anunció dois cargos más: el extremeño José Antonio Monago presidirá el comité de Derechos y Garantías, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, el Comité Electoral.

Mariano Rajoy fue uno de los dirigentes del PP, exdirigente en este caso, que apoyó el cambio. Éntró en el plenario junto a Feijóo y fue recibido con un gran afecto, tardó varios minutos en alcanzar el escenario. El otro expresidente, Aznar, no pudo acudir en persona, por culpa del covid. También apostó estas últimas semanas por el relevo de Casado, a pesar de que había sido su padrino político. Pero no tardó mucho tiempo en darse cuenta, como casi todo el mundo, que su pupilo no cumplía las expectativas y llevaba al PP al desastre.

Feijóo, como si estuviera en campaña aunque no tenia rival para la presidencia del PP, hizo un elogio a las políticas del PP, que estos años han aplicado sus gobiernos autonómicos. Dijo Feijóo que es posible bajar impuesto, mantener los servicios públicos y cuadrar las cuentas. Juanma Moreno insufló ánimos, aunque estaban sobrados de ello, que tras los congresos de Sevilla el PP había salido ganador.