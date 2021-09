Botellones y sentido común

LA habitual celebración de botellones en los espacios públicos de Compostela –a semejanza de lo que ocurre en tantas otras ciudades–, en horario que genera una negativa incidencia para el descanso de la vecindad y en ausencia del mínimo control social o familiar, ha adquirido caracteres de grave preocupación en las últimas fechas, singularmente el jueves pasado, con la enérgica actuación de las fuerzas del orden para restablecer la normalidad en la capital de Galicia.

Es difícil saber, ahora mismo, si la proliferación de este medio de diversión de la juventud, que repunta en las principales ciudades españolas con una deriva desacostumbrada hacia los actos violentos, no es más que la consecuencia esperable de las duras medidas coercitivas que en evidente mala praxis y mayor demonización las autoridades sanitarias aplicaron a los establecimientos dedicados al ocio nocturno o, por el contrario, estamos asistiendo a un redivivo fenómeno que tuvo su punto culminante hace ya algunos años y cuyo más luctuoso suceso se materializó en las incontroladas aglomeraciones del Madrid Arena.

No es la primera vez que estudiosos del comportamiento juvenil apuntan a un nuevo resurgir de actitudes marginales, violentas y de incontrolada rebeldía que el imaginario colectivo personalizó en su día en El Vaquilla. Se aventura esta hipótesis por el notable seguidismo que expresiones culturales –preferentemente musicales– centradas en esta exacerbación de la marginalidad encuentran entre los jóvenes, acaso como simbólico lugar de encuentro, de clarividente espejo de lo que son las propias experiencias de una juventud en grave crisis para el acceso al mercado de trabajo.

Disquisiciones sociales al margen, y volviendo al día a día de Compostela, hay que constatar la pervivencia de un fenómeno de difícil abordaje y de clara afectación a la convivencia ciudadana con el riesgo añadido, como explica la amplia bibliografía existente, de la deriva que estas concentraciones tienen en actos de vandalismo y que los telediarios de cada fin de semana se preocupan en mostrar repetidamente.

Una actitud incívica que, lo constata el estudio realizado en su día al amparo de la USC por Xosé Antonio Gómez-Fraguela y Olalla Cutrín Mosteiro –El botellón y la juventiud– , protagonizan especialmente los más jóvenes de cuantos frecuentan los botellones, también los más significados en el rápido consumo de alcohol, frente a los de más edad, caso de los universitarios, que conciben el botellón como un ir cogiendo el punto para el posterior acceso a los reglados lugares de ocio nocturno.

Pero sería un error –lo recuerda el citado estudio– reducir la problemática a una mera alteración del orden público cuando, destacan en su trabajo, “detrás del botellón hay un verdadero problema de salud para los más jóvenes que requerirían medidas de tipo socioeducativas”.

Pero mientras éstas medidas no llegan no es mal camino posibilitar aquellas otras que el sentido común –y la razonable defensa que de sus negocios hacen los empresarios de la noche– sugiere como más positivas, caso de una más generosa política de horarios y aforos en locales donde la vigilancia y el cumplimiento de unas mínimas medidas de seguridad anti-pandemia y de prevención de excesos se perciben como más efectivas frente a la absoluta falta de control de los botellones, por más que se quieran apartar de la convivencia ciudadana para relegarlos a zonas alejadas, lo que no hace sino contribuir a esa sensación de clandestinidad y provocadora transgresión.