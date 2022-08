AGOSTO, inflamado de fuegos, produce vídeos terroríficos. Este tiempo de cámaras en todas las manos permite enseñar el vientre de un incendio, como ocurrió hace apenas unos días a bordo de un tren, en Bejís. El vídeo mostraba ese terror de las llamas cercanas, acompañado por las palabras angustiadas de los viajeros, y por la voz entrecortada de alguien que corría por las vías en dirección opuesta. Esto diferenciaba las imágenes de otras más habituales: los aviones y los helicópteros descargando agua, a veces en operaciones arriesgadas. O las columnas de humo, elevándose sobre un horizonte azul.

Por supuesto, hemos visto otras veces imágenes semejantes. Imágenes desde el interior del fuego, con la banda sonora de la desesperación, de la impotencia. Cada vez se repiten más, así que, como pasa con todas las tragedias, corremos el peligro de acostumbrarnos a ese vértigo, a ese miedo, considerarlo parte de lo inevitable en los tiempos que corren. Las brasas de agosto. Esa costumbre que también puede hacernos pensar en lo inevitable de la guerra, en lo recurrente de la muerte, y así los muertos ya no parecen los muertos del principio, cuando eran noticia casi en primera persona. La primera persona lo cambia todo. Cuando un enviado especial entra en el infierno, cuando penetra en la distancia corta donde la línea que separa la vida de la muerte apenas puede percibirse. En la guerra, en el fuego.

Quizás sea cosa de este tiempo que el fútbol arroje cierta sensación de normalidad: ayer, en Ucrania, empezaba la Liga. Los que no sigan este espectáculo, incluso aquellos que prefieran ignorarlo, habrán entendido lo que significaba. Como suele decirse, la vida se abre camino. Pienso en las entrevistas de aquellos que vieron llegar al fuego hasta la puerta de su casa. Mientras el paisaje se dibuja calcinado en muchos kilómetros a la redonda, perdiendo la belleza y destrozando la riqueza de muchos, de todos, la casa salvada in extremis, el solitario árbol frutal salvado, milagrosamente verde aún, se erige como un símbolo de resistencia y tenacidad. Y supongo que algo así sucede también con aquellas cosas que brotan por debajo del manto de destrucción y de tristeza de una guerra. Conviene creer que no todo queda arrasado, aunque lo parezca. Conviene creer que algo bueno brotará, que alguna buena semilla resistirá, aunque tarde en germinar en medio del dolor.

Pronto llegará el fragor de la política, si no ha llegado ya. ¿Y? Todo lo que tenemos que hacer es salvar la Tierra, sobre todo de aquellos que no creen que esté en peligro. Salvar el único árbol que resistió al pie de la casa es también como salvar el futuro, aunque parezca una victoria intrascendente. Los expertos dicen que el incremento de las temperaturas, que se ha disparado este verano hasta cifras récord, nos llevará a escenarios preocupantes de manera inmediata. Habrá que hacer algo, si estamos a tiempo. Esto es lo imperativo ahora. Porque, junto a todas esas brasas, está el descenso de las lluvias, ¡incluso aquí!, están esas otras imágenes del terror, las de los pantanos casi vacíos. Los pantanos de los que emerge la memoria perdida, o las piedras del hambre. No hay apenas banda sonora de estas otras catástrofes. Sólo el barrido de las cámaras, el paseo por las calles que fueron, ahora desdentadas. Pero el horror aquí está en lo que falta, en el limo que se extiende como un sudario. Otro sudario, como la ceniza de los montes.