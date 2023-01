Brasil, un asunto principal

BRASIL es un país inmenso y riquísimo, que parece lejano, pero no lo es (empezando por su lengua). Su lejanía geográfica con respecto a algunos centros económicos del mundo, en cualquier caso, podría ayudar en el mantenimiento del pulmón planetario, al parecer severamente afectado por la colonización de los cultivos y la consecuente deforestación, o viceversa. No es un asunto baladí, pero sólo es uno de ellos. De los muchos que tienen que ver con un gran país como este, con un territorio en el que brotan maravillas, pasadas y presentes, pero también herido por una gran desigualdad.

Lo que pasa en Brasil pasa a lo grande. Y es caja de resonancia de muchas de las turbulencias que nos agitan en este mundo contemporáneo. A pesar de su grandeza física, económica, cultural, Brasil ha de ser tratado con la delicadeza que exige uno de los últimos paraísos sobre la Tierra. En realidad, toda democracia debería ser tratada con delicadeza, pues no está hecha para brutalidades, ni resiste con facilidad los furiosos embates. Para hacer algo grande, mejor la delicadeza.

No parece que esté sucediendo: el asalto al Congreso y al Supremo ha sacudido con fuerza el panorama internacional en las últimas horas. Y la sensación de que la barbarie produce imitadores es quizás más intensa de lo que nos temíamos. La semilla de la discordia crece salvajemente allá donde encuentra terreno abonado. Allá donde puede inspirarse, también, en acciones que rebotaron por todas las pantallas.

Inevitablemente, los titulares de los informativos han proclamado la coincidencia casi exacta de fechas con el asalto de los partidarios de Donald Trump al Capitolio (el 6 de enero de 2021). Pero más allá de las fechas, lo preocupante es la similitud, o la inspiración, o simplemente el reflejo del gravísimo episodio de lo que sucedió aquel día aciago en los Estados Unidos. Justo en esta semana, en la que, como analizábamos ayer, Kevin McCarthy sufrió la grave humillación del sector más ultra del partido republicano, de tal forma que la negativa a votar favorablemente su candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes superó incluso al propio Trump. Como suele decirse, estirar demasiado estas situaciones, polarizar hasta la extenuación, hasta el sufrimiento atroz, hasta la humillación, puede producir efectos indeseados. E incontrolables.

La democracia se basa, claro es, en confrontar ideas, en el debate entre posturas diversas, a veces opuestas, pero ese lícito debate no debe servir para impedir el funcionamiento del propio sistema. Hoy nos encontramos con situaciones prácticamente irreconciliables en muchos lugares, quizás a causa de esa semilla de la discordia permanente que se ha sembrado, a lo que se ve, con aviesa intención, con gran inconsciencia, sin calcular lo que podría suceder, por ejemplo en Latinoamérica, ante un efecto dominó de esta naturaleza.

La democracia no debería necesitar héroes ni milagros. El aire épico que recoge los vientos de la política emocional (y a menudo superficial) daña el verdadero sentido de la democracia, más necesitada de razón y de ciencia que de emociones, y puede desencadenar peligrosos y violentos huracanes. En fin, nada que no sepamos. Nada que no nos haya enseñado el pasado, incluso a nosotros mismos. Necesitamos una política que abandone la puerilidad del enfrentamiento como único resorte y necesitamos políticos que, como era uso y costumbre, acepten las derrotas tal y como aceptaron en su día las victorias.