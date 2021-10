Breathtaking”, viaje por la Italia del Seiscientos en “Ateneo Barroco”

Una travesía por la Italia del Seiscientos en el Salón Teatro- 20´00 h.-, en las programaciones del “Festival de Música Antiga e Barroca”, que promueve el “Ateneo Barroco”, en su tercera edición, y en el que destacan la soprano checa Hana Blaziková y el intérprete de cornetto Bruce Dickey, acompañados por el gambista Mieneke van der Velden, Kris Verhelts, para órgano y clave y el tiorbista Jakob Lindberg. Planteamiento que se sugiere en el reclamo “A viaxe pola Italia so Seicento dun cornetto e unha voz entrelazados”, que nos ubica en la íntima relación de ambos, por sus características sonoras y por las semejanzas del instrumento de esa familia, en su aproximación expresiva a la voz, en lo que será esa trayectoria que nos lleve de la mano a encontrarnos con obras que van desde Sigismundo D´India, a Tarquinio Merula, A. Scarlatti o F. Cavalli, en un tanteo con compositores actuales como Calliope Tsoupaki y Iván Moody.

“Breathtaking”, sin aliento, en ese desafío entre la voz de la soprano y el intérprete de cornetto, que manejan un discurso sonoro en el que la respiración será argumento clave para lograr el sentido figurativo que ponga al oyente en una actitud receptiva e indagatoria de los posibles perfiles cromáticos, Para el caso, se pretende que ambos consumados maestros, cada uno en el espacio que le corresponde, aporten la iniciativa en la definición diferenciadora de las precisas ornamentaciones que confluyan en el resultado esperado, con respecto al propio oyente en una experiencia sorprendente. El llamado “gorgie”, en el uso de la garganta en el ejercicio de articulación de las notas rápidas, tendrá respuesta en el cornettista, en los estimulantes adornos. Roma y Nápoles asistieron a la eclosión de estas formas musicales, que abarcarán un período histórico concreto, finales del XVII, época floreciente del cornetto, que terminará ensombrecido tras las evoluciones técnicas que sobrevendrán, pero que dejará impronta en el mundo de la ópera.

Hana Blaziková, fue alumna en Praga de Jiri Kotouc, para seguir con Poppy Holden, Peter Kooij.Monika Mauch y Howard Crook especializándose en barroco, lo que le facilitó colaborar con agrupaciones de élite: “Collegium Vocale Gante” (P.Herreweghe), “Bach Collegium Japan” (M.Suzuki), “Tafelmusik”, “Collegium 1704”, “L´Arpeggiata”, “Sette Voci” (Peter Kooij), entre otros, además de asistir a certámenes como la Primavera de Praga, Oude Muziek Resonanzen Wien, Tage Alter Musik (Regensburg), La Chaise-Dieu, el Carnegie Hall o el de Saintes. Participó en oratorios de J.S.Bach, y en la producción teatral “Orfeo Chaman”, con “L´Arpeggiata” y en óperas barrocas: “L´Orfeo”, de C.Monteverdi, “L´Incoronazine di Poppea”,, “Il ritorno di Ulise” (Minerva y Fortuna), en una serie de largas giras europeas, desde Venecia, a Lucerna, París, Salzburgo o Berlín. Un repertorio en el que también destacan sus preferencias por las músicas antiguas y del Renacimiento. Realizó más de 30 registros, destacando el especial las cantatas de J.S.Bach, junto al “Bach Collegium Japan”. Es intérprete también de arpa gótica e integrante de “Tiburtina Ensemble”, especializado en gregoriano y polifonía del primer Medievo.

Bruce Dickey, cornetto, es un dinamizador de este instrumento recuperado del olvido, cuyo renacer comenzó a partir de los 50, y que gracias a su iniciativa, comienza a tener alumnos interesados gracias a su labor en la “Schola Cantorum Basilienssis”. Por méritos, la “Historic Brass Society”, le concedió en “Cristopher Monk Prize”. En 2007, Andrew Parrot, le honró con el “Premio Taverner”. Maestros señalados en estos géneros, con G.Leonhardt, F.Brüggen, Monica Huggett o P.Herreweghe, le incorporaron para proyectos suyos, al igual que Andrew Parrott o J.Savall. Destacan sus grabaciones “Quel lascivissimo cornetto...”, con “Tragicomedia”, merecedora de un “Diapason D´Or”; “La Bella Minuta”, para el sello “Passacaille”, mientras imparte docencia en la “Schola Cantorum” , en la “Ac. Chigiana de Siena” y en el “Early Institute de la Indiana Univ.” Se trasladó a Italia, para investigar en profundidad en esos repertorios.

En programa, Nicolò Corradini- “Spargite fores”-; Sigismundo D´India- “Dilectus meus Langue al vostro languir”-, del que se acepta que es posible que conociese a Monteverdi en Mantua y que destacará por su audacia armónica, la expresividad en los dominios polifónicos, y el lirismo de los “ariosi da camera”. La historia deja memoria por su relación con la diva Vittoria Archilei, durante su estancia florentina. Ascanio Trombetti- “Emendemus in melius”, con detalles añadidos por el instrumentista- un cornettista de prestigio al servicio del señorío de Bolonia, y que fue m.c. en S.Giovanni in Monte. Obras suyas aparecen en colecciones colectivas de la época. Francesco Cavalli- “O Quam suavis”, el maestro por excelencia de la escuela veneciana, con C. Monteverdi, un virtuoso de canto y de órgano, cuyas óperas sorprendería por la imaginación de la puesta escénica.

Alessando Scarlatti, para seguir con la familia, después de haber tenido a Domenico, el hijo, con dos arias de “Il Comodo Antonnio”: ”Cara e dolce remembranza” y “Coronata di lauri”, el músico había contribuido a la formación de la escuela napolitana, pero será al final el músico del seguimiento con la veneciana. Variará en el estilo y conformación de sus óperas, con el detalle de las “arias bufas”, a la manera de canciones. Del autor, otras tres arias de “Emireno”, de la etapa napolitana, al igual que las anteriores. Alessandro Piccinini- “Toccata e Ciacona”, miembro de ilustre saga familiar boloñesa, y que destacaría como laudista en la corte de Ferrara. Tarquinio Merula- “Nigra sum sed Formosa”, quien partiendo de la “cancon francesa”, en el estilo instrumental, evolucionará hacia las sonatas a tres con bc. Ya en nuestra época: Calliope Tsoupaki- “Mélena imi (Nigra sum)” (2015), pieza que explora los aspectos compatibles de ambos músicos, producto de una tentadora solicitud, completando Ivan Moody con “Arcangels and Angels”