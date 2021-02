PODERÍA citar de memoria un cento de asuntos máis importantes e urxentes en Galicia que o cambio de titularidade, que non a propiedade, da Autoestrada do Atlántico. Entre eles, a rebaixa das tarifas, aínda que tampouco uns centimiños menos en cada viaxe van arranxar os problemas económicos que nos trouxo a pandemia, agravados pola deficiente xestión sanitaria e económica do Goberno.

Non é unha apreciación subxectiva. A crítica responde ós datos que estes días están a darse a coñecer. España é o país da Unión Europea que rexistra peores números, tanto en perda de riqueza como postos de traballo ou en axudas ás empresas. As cifras de Galicia son mellores que a media nacional, pero aínda así o bastante preocupantes como para non temer polo futuro. É imposible subtraerse da contorna.

A película desta semana no Congreso solicitando a transferencia era unha reposición. Vímola hai algo máis de dous anos, mesmo con mellor e maior complicidade entre os protagonistas. Será por iso que perdeu interese. O cal non é estrano, pois cabe mesmo a posibilidade dun terceiro pase se antes da súa tramitación se disólvera o Parlamento.

Non é unha opción descartable. Cando o PSOE ten que aliarse con Vox para sacar adiante os seus proxectos, nada é imposible. E cando Podemos quere aprobar unha lei pola que vas ao Rexistro Civil e dis que desde ese momento queres cambiar de home a muller ou vicecersa, e xa está feito, non sei se a parte do Goberno do PSOE dirá amén. Que dotes adiviñas as de Sánchez cando dixo aquilo de que con Iglesias non durmiría tranquilo!

Pero aínda que o traspaso da AP-9 se aprobe, queda moito e o máis sensible por acordar: as condicións. Non vaia ser agasallo envelenado, e todo ou parte do que agora corresponde sufragar a España se lle endose a Galicia. E aínda así, saíndo todo ao pedir de boca, o beneficio que nos traerá o cambio pouco máis é que vixiar os atascos que se producen na volta da praia. Menos dá unha pedra, pero de ningunha maneira cualificaría de acontecemento histórico para Galicia ter esta competencia.

O que me temo é que tan esaxeradas mostras de xúbilo teñan por finalidade tapar o ridículo no asunto das peaxes. Estamos perante dunha brincadeira de mal gusto. Ao usuario automovilista impórtalle bastante máis o prezo e a calidade do servizo que quen o preste ou sexa titular. O sucedido o pasado 1 de xaneiro foi lamentablemente apoteósico, a maior tomadura de pelo que se lembra por estas terras.

Resulta que repetidamente o Parlamento galego reclamou a rebaixa, acordouna Sánchez hai un ano co BNG a cambio de darlle a presidencia, aprobouse nos orzamentos do Estado dende ese día en vigor, pero non só non baixaron as tarifas senón que das tres únicas autoestradas españolas nas que subiron a galega foi a que máis. Esta si que é navallada!

Pido aos políticos que non volvan a falar de titularidade ou rebaixas de peaxes na AP-9 ata despois de materializarse. E se a locuacidade lles pode, que sexa para ofrecernos un plan alternativo serio e realmente beneficioso para os 27 anos, unha vida, que restan de concesión. Non me vale ningún título sen competencias nin uns céntimos de euro. E se non poden comprometerse, que calen para sempre.