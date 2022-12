Búsqueda patética

VOX promueve una moción de censura, pero en el caso de que efectivamente la presente, nace fallida. No porque no salgan las cuentas aunque Feijóo se planteara apoyarla, sino que nace fallida porque el partido de Abascal ha demostrado no tener la menor idea de cómo abordar una operación política de esa envergadura.

Lo mínimo que se puede esperar de quien anuncia una iniciativa para desbancar del Gobierno a Pedro Sánchez es que tenga un candidato a la presidencia de Gobierno al que propone como alternativa, con un proyecto sólido que presentar ante el pleno del Congreso de los Diputados y que además esté bien preparado para defender ese programa y responderse a las preguntas y previsibles ataques, que le hagan los partidos que se oponen, fundamentalmente el partido del presidente al que quiere mandar a casa.

Lo primero, el candidato, no se ha anunciado hasta el momento. Vox ha dicho que busca uno de consenso, que no sería Abascal, y ha emprendido una campaña de búsqueda que es todo un espectáculo. La rumorología es cruel, pero no la desmiente nadie desde la calle Bambú. Al contrario, algunas de las personas cuyos nombres se han publicado han reconocido que habían sido “tanteados” por miembros de Vox.

Otros sin embargo han dicho que nadie se había puesto en contacto con ellos, pero se han apresurado a advertir que en ningún caso contemplan esa posibilidad. Paco Vázquez, Rosa Díez, Joaquín Leguina, Girauta y Adanero son algunos de los nombres que recogen medios de comunicación. Desde Vox están tranquilos porque “ahí está Santiago Abascal si hace falta”, decía un diputado.

Vaya fiasco. Tal como se han desarrollado las cosas desde que Vox anunció la moción de censura y critica a Feijóo por no atreverse a apoyar una iniciativa con la que desterrar a Sánchez, ellos mismos han promovido la idea de que si Abascal se presenta –si finalmente se presenta– es porque nadie de su entorno, o de los críticos del PSOE, han querido hacerlo.

Es decir, que desde la propia dirección de Vox se ha puesto en bandeja a Sánchez y a sus socios de gobierno, la estrategia a seguir en el caso de que haya moción de censura a Sánchez con Abascal de candidato. Con que se levante un solo defensor del presidente, por ejemplo Patxi López, y le espete “ni usted mismo quería ser el candidato a la presidencia del Gobierno a través de esta iniciativa parlamentaria”, Abascal queda derrotado.

Felipe González presentó aquella histórica moción de censura, que perdió y que sabía de antemano que iba a perder, para tener la oportunidad de lanzarse como un político serio, con un proyecto serio y con un equipo serio. Felipe no dudó ni un solo momento que solo él podía ser candidato, no buscó a nadie debajo de las piedras.

Algunas de las figuras políticas actuales tienen mucho que aprender.

Entre otras cosas, a ser

valientes.