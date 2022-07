Cae Draghi, Europa pierde gas

MIENTRAS se redobla la canícula, Europa pierde gas. No es un juego de palabras, es un dato. Y hoy se valoran mucho los datos. La caída de Draghi no será la caída del Imperio Romano, pero dice algo de nuestra creciente debilidad. Los líderes miran a Putin que parece el tipo de las transfusiones: ahora hay gas, ahora no, y así. Tiene el grifo en sus manos, ese símbolo de poder, aunque también es un ser mitológico.

Draghi va a estar en funciones como creo que está Johnson. Cuando se empieza a tener a mucho dirigente en funciones, las que sean, es que la cosa no va muy bien. Aunque yo prefiero a Boris Johnson en funciones antes que funcionando. Allí, en la Gran Bretaña, están ahora con el talent show de líderes, se van nominando y tal. Se van eliminando. Y eso debería haber sido un concurso televisivo, para disfrute del personal. La política es hoy así.

Dicen que Draghi ha hecho muchas cosas, con poco carisma y cara seria, sin dar mucho la vara en las redes ni en los micrófonos. Hay que quitarse de la política espectáculo, pero será como pedir peras al olmo. Matarella firma el decreto de disolución de las cámaras ante la mirada atenta de Draghi, que parece asegurarse de que todo se disuelve en aquel preciso instante. Europa sufre el castigo de la fragmentación. Es comprensible, la gente busca alternativas, pero los resultados se vuelven contra ella. Alimenta a los polarizadores, que sólo quieren ruido, bronca y sacar tajada electoral de ello.

Quizás Draghi ya no interesaba porque no le pone el vulcanismo político. Hace falta más dosis de pantalla, más presencia demagógica, hace falta espectáculo, y no se puede ir por ahí provocando, dándoselas de serio. Estamos en el futuro y hay una demanda teatral que algunos se trabajan cada día en cualquier escenario. Histrionismo y política actoral, ahí estamos. Pero eso sí, con discursos vulgares, sin altura.

Hay miedo de que esa autodestrucción propia de la política de algunos países se contagie a Europa, que hace muchos equilibrios. Cualquier síntoma de debilidad pone a Bruselas de los nervios. No es lo mismo Italia, tan implicada, que el papelón de Johnson allá en su isla. Los ingleses se irán arreglando, fascinados con un mundo que ya no existe y todo funcionará mientras sus conciudadanos sigan tragando. Pero Europa sabe que hay un intento poderoso por debilitar la idea de Europa, que es la idea de la democracia moderna. Los gobiernos van sufriendo esas sacudidas, y hay muchas formas de ir triturando la razón, sobre todo infiltrando el embeleco populista. Es una tarea de demolición en la que el populismo funciona como ariete, y parece que lo hace con alegría y hasta con suficiencia. El engaño surte efecto, a lo que se ve, y hay dudas de que los grandes partidos puedan contrarrestar este auténtico sindiós. El problema ya no es Salvini, sino Meloni: dicen que no le importaría terminar de una vez con la idea de Europa.

Aquí, Sánchez intenta poner freno a lo que parece una fuga de votos. Aún es pronto para casi todo, pero incluso el CIS trae una cantinela poco favorable. Sánchez pide aparato, aparato y aparato, el regreso a Ferraz se consuma. Sánchez intuye que el rumbo exige cambios en la tripulación. Trae a Patxi López y quiere más Alegría. Patxi, dicen, es el último de los clásicos, y Sánchez quiere colocarlo al timón para surcar las aguas bravas que se avecinan.