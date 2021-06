NOS identificamos con las formas que expresan nuestros gustos y la sensibilidad de nuestra época de plenitud, pero cuando tienes una edad se desencuadernan los modos sociales que conociste de pensar, creer, vestir, valorar, hablar, etc. Antes el médico te pedía un análisis no una analítica ¿Llovió más hasta 1980 que desde entonces? De otro modo no te explicas aquella súbita desaparición de la gabardina, quizá porque se llamaba también trinchera y la guerra ya quedaba lejos. Con ella se fue el paraguas familiar, armatroste negro de varias plazas.

Cuando de niño ibas al monte con mochila ¿quién diría que la extensión de su uso medio siglo después nos pondría a todos de excursión? Pocos ya utilizamos sombrero aunque no hace menos frío. Todavía en los 60 los chistes caracterizaban al capitalista con sombrero de copa, como en 1900. Un aparatoso sombrero femenino se reserva para las bodas, que parecen bailes de disfraces, solo hay clasicismo en los sombreros a juego de la reina de Inglaterra. Los comunistas fueron los últimos en quitarse el sombrero. No hacía más frío en Berlín Este que Oeste, sólo eran más conservadores. Con la forma de entender la vida cambió la de viajar. El viaje exigía grandes maletas, el turismo no, y, como dijo alguien, ahora las secretarias se van de fin de semana a Maldivas.

A mi edad se toma ya conciencia clara de la vida como proceso, con sus regresos circulares, nunca absolutos, y captas el argumento recordando p.ej., a tanto izquierdista que conociste en el franquismo que pensaban como Iglesias, Garzón o Belarra y fueron seducidos por el discreto encanto de la burguesía en un grado que a otros nos daría pudor.

Mi generación está entre las que conocieron los más grandes cambios en la historia. En 1960 asistí aún a ritos paganos en el rural citados en De correctione rusticorum del Dumiense (s. VII), pues los rústicos no se habían corregido del todo trece siglos después (hasta que emigraron a Alemania). Vivimos pues del Antiguo Régimen residual a la tecnocracia productivista-utilitarista, del fijador y brillantina falangistas al pelo largo y descuidado de 1968; de la exigencia de corbata en clase, origen de la revuelta del 68 en Santiago, a la fallida falda masculina de Saint Laurent (lástima, con el calor que suele hacer en Madrid). Ahora me contaron haber visto chanclas en una oposición.