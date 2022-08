Cambio climático y pérdida de biodiversidad: impacto en la salud

EN el ámbito científico ya nadie discute sobre la interrelación existente entre cambio climático, pérdida de biodiversidad y bienestar humano. Los efectos del cambio climático en la salud han estado entre los principales temas de discusión en los últimos años, incluidas las olas de calor (tan de actualidad este verano), el aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y las transmitidas por vectores, problemas de desnutrición y de salud metal, etc.

Los brotes de enfermedades infecciosas (la covid-19 y otros) constituyen una de las principales amenazas para la Humanidad en el siglo XXI. El riesgo de aparición de nuevas enfermedades es especialmente alto cuando los seres humanos y la vida silvestre interactúan en áreas de rica biodiversidad (bosques tropicales), siendo la quema de combustibles fósiles y la deforestación de los bosques tropicales los principales impulsores del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, aspectos que se deben tener muy en cuenta si queremos evitar o minimizar el riesgo de pandemias en un futuro próximo, a sabiendas de que el origen de las pandemias está en la propia naturaleza.

La crisis sanitaria causada por la covid-19 nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestro comportamiento y estilo de vida, adoptando un nuevo enfoque de salud planetaria para evitar otros riesgos potenciales que puedan surgir de ella. Es preciso aprender de estas experiencias para intentar que no se vuelvan a repetir, y en el caso de que ocurran, estar mejor preparados para adelantarnos al problema y poder afrontar estas situaciones de forma eficaz y minimizar su impacto.

La pandemia te ofrece la posibilidad de confinarte, de una vacuna para combatirla, y luego poder volver a la normalidad; mientras que la crisis climática no te da esas oportunidades y los efectos sobre el planeta pueden ser devastadores. La crisis climática será mucho más severa y no habrá vacuna ni un tratamiento eficaz para solucionar este grave problema, no se podrá revertir esa situación. La mejor vacuna para el futuro del planeta es proteger la naturaleza y la biodiversidad si queremos que disminuyan las pandemias. Es preciso reconstruir un planeta saludable pensando en la salud de la humanidad, es la mejor inversión que podemos hacer, es el mejor seguro de vida. Una vez superada la emergencia sanitaria, aunque la pandemia no haya terminado, nos estamos enfrentando a una crisis socioeconómica de grandes dimensiones, agudizada por el conflicto bélico en Ucrania y una crisis energética galopante; pero no es menos cierto que tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien para evitar que se repitan situaciones como ésta, que han puesto patas arriba al planeta y a la Humanidad entera.

La degradación de los ecosistemas es una fuente de problemas a muchas escalas, de ahí que la mejor protección es la propia naturaleza, es la tecnología más avanzada que hay, es la mejor vacuna para el futuro del planeta y la salud de la Humanidad, ya que ejerce una protección integrada (la vacuna para el planeta es la vacuna para la Humanidad). Es evidente que cuando la naturaleza no funciona bien ocurren estas cosas. Una economía que no tiene en cuenta la protección y conservación de la naturaleza, será totalmente vulnerable ante cualquier tipo de catástrofe natural o pandemia. Es fundamental abandonar el modelo de economía lineal que prevaleció hasta hace bien poco e impulsar un modelo de economía circular.

Proteger el medio ambiente es una estrategia primordial para evitar que se produzcan de nuevo otras crisis sanitarias importantes en un futuro próximo. Tenemos ante nosotros un tiempo nuevo, una oportunidad de privilegio para reconstruir e impulsar una sociedad más saludable y sostenible, más adaptativa y resiliente, más descarbonizada, acelerando la transición energética, a través del impulso de las energías renovables y la movilidad sostenible, donde el coche eléctrico será clave. Es tiempo de reflexión para tomar las decisiones correctas que nos permitan afrontar el futuro con garantías. No podemos equivocarnos, está en juego la salud planetaria, las generaciones venideras nos lo agradecerán.