Cambio de estrategia

PEDRO Sánchez va de desafío en desafío hasta no se sabe si la derrota o el triunfo final. Ha provocado la polémica en torno al rey Felipe VI –con la ayuda inestimable de sus socios podemitas–, cerrado Madrid cuando los índices de los confinamientos por barrios comenzaban a rebajar las cifras de afectados, ha abierto el melón de los indultos, espantado a expertos y ciudadanos de a pie con la amenaza de la subida desmesurada del IVA y un largo etcétera que se agravaba cuando el presidente se refugiaba en el silencio cada vez que Pablo Iglesias y sus compañeros tensaban más la cuerda con declaraciones intemperantes y peligrosas por su inconstitucionalidad.

El fin de semana ha debido servir al presidente para reflexionar sobre el alcance de sus posturas y la tensión que ha añadido a la tensión que ya existía. Ha cogido el teléfono –él mismo o Iván Redondo– para llamar al jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, y preparar un programa en el que veremos a Pedro Sánchez los próximos días acompañando al rey en varios actos: patronato del Instituto Cervantes, viaje a Barcelona –ay, ¿por qué ahora y no antes?– y comparecencia conjunta el 12 de octubre en los actos conmemorativos de la Fiesta Nacional. No habrá recepción por causa del coronavirus, pero sí una parada militar.

Estamos ante una clara y muy bien calculada marcha atrás de Gobierno en asuntos muy sensibles que había abordado como elefante en cacharrería, y probablemente el propio Sánchez se ha dado cuenta de que los frentes abiertos eran excesivos, ha asumido sugerencias de colaboradores que saben cómo respira la calle... y ha cambiado de estrategia.

No hay que dejar de lado lo que ocurre en la Unión Europea, donde se han sucedido declaraciones importantes de personajes como la presidenta de la Comisión –que iba a participar en el encuentro con el consejo territorial español y que no se sabe si podrá hacerlo porque está cumpliendo cuarentena– o la propia Angela Merkel, han dicho abiertamente que España es uno de los principales problemas que tiene hoy la UE. A lo que se añaden informes demoledores de Bloomberg sobre la economía española y un reportaje muy crítico de The Economist.

Sánchez se siente muy seguro respecto a los apoyos que le garantizan la continuidad en el Gobierno, pero la estabilidad de un Gobierno depende también de que la ciudadanía se siente conforme con sus iniciativas. Y es evidente que a un porcentaje alto de los españoles le preocupa lo que sale de La Moncloa.

Sánchez ha debido escuchar el runrún generalizado de descontento y reconsidera decisiones que habían caído muy mal. La primera, relacionada con la monarquía, que es inmediata. Y respecto al IVA una voz muy autorizada asegura que no se contempla la subida que ha sido unánimemente criticada por los expertos.

Sánchez rectifica.