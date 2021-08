Caminha, entre el Miño y el Atlántico

La impresión primera indica que Caminha es un pueblo cuidado y mantenido al día, donde se conjuga actualidad con antigüedad, el cuidado del presente y la conservación del pasado. La recepción viva con sus terrazas animadas y el paseo marítimo con su tráfico incesante que mira hacia Camposancos le da un toque de villa que navega desde su presente. Gobierna el sentido de la plaza el chafarís quinientista, de igual modelo al de Viana do Castelo, obra de Joâo Lopes, que reunió durante centurias lo práctico, lo estético y lo artístico, pues era el agua diaria para sus habitantes en sus necesidades y era el detenimiento en la mirada de sus visitantes.

Hoy cumple con esplendidez esta función de piedra labrada antigua que envía perpetuamente el mensaje de su siglo. Le da prestigio en la plaza la casa solar de los Pita con sus almenas de época. También la Torre do Relógio, almenado, y con el soporte aéreo que marca las horas. Debajo una pequeña imagen aprovecha con aplicación su presencia mariana. Los Paços do Concelho, notable edificio, con varias arcadas sólidas, impulsa a una grata conversación en días de lluvia y sirve de espacio para preparar lo que se va a decir en una reunión del Concelho.

A RÚA DO MEIO. Debajo de la Torre do Relógio, una puerta de época lleva directamente a la Rúa do Meio. La mayor parte de las fachadas de sus casas poseen arcos conopiales en sus puertas y ventanas, con adornos diversos además. Aquí el ornato entra directamente con la manera de vivir en el siglo XV, con holgura y con un sentido del gusto, en complicidad vecina confluyen unas con otras en armonía y complemento. A Rúa do Meio es como un pasillo pétreo y urbano que prepara para contemplar y después para entrar en la espaciosa igreja matriz. Fue la Caminha del comercio y de la navegación, como también de la participación en las rutas marítimas entonces descubiertas. Existe dentro de la iglesia matriz la Capela dos Mareantes, lo que da indicio de ser Caminha una villa de larga tradición marinera.

LA AVENIDA DE PLÁTANOS. Constituye un retiro óptimo para el paseo, en un espacio distinto al tributo urbano y turístico en la plaza. Es el segundo paseo con encanto junto a un río, en este caso el Coura. El primero es el paseo de Ponte de Lima, mucho más antiguo y por ello más imponente. Este espacio lo creó una sensibilidad ciudadana y ese trato especial que los portugueses tienen desde siempre con la naturaleza ha sabido dar granados frutos. Ofrece ahora una mezcla de romanticismo y de modernidad ganado por el Tiempo, que ha curtido las cortezas de los troncos y extendido sus ramas en generoso verde. El fluír del Coura, de tan gratos recuerdos, aquí escribí “Poesía de un lugar”, está acompañado del puente del ferrocarril, con un muy adecuado diseño. Dos construcciones de un viajar -el puente de los vehículos- proporcionan dos construcciones vivas en tránsito y necesidad.

LA IGLESIA MATRIZ. La iglesia matriz presenta un historial de estilos, y es el mimo de Caminha, su presunción arquitectónica más absoluta, su preferencia estática. Su situación fue estudiada , y por tanto acertada. Su origen es gótico, y con añadidos manuelinos y renacentistas. Su construcción salió de los propios habitantes que con su pecunio la mandaron erguir. En verdad bien valió la pena su construcción en que los estilos y las ideas se conjuntaron en resultado permanente. En especial destaca el portal lateral, de puro Renacimiento, con un frontón con los cuatro evangelistas en que doctrina, expansión y ternura se identifican, pues también aparece la Virgen con el Niño.

CASAS CONSERVADAS Y CASAS RESTAURADAS.

Esta es quizá la esencia toda de Caminha. en todos sus radios constructivos: que me encuentro con casas conservadas con mantenimiento actualizado, y con casas restauradas devolviendo su aspecto no sólo anterior, sino también el tradicional con un tipismo con características todavía válidas. Laten, y al mismo tiempo se manifiestan, el dinero, pero tamién la ilusión, el ímpetu y el empeño como un modo delicioso de sueño creador hecho materia habitada. Esto me indica que Caminha tiene conciencia de sí misma, es decir, de su propia atracción como villa ; y así se disfruta, tanto en la huerta trabajada como en el jardín cuidado, en recepción serena cara al visitante o los amigos que llegan. En puro plano bien trazado se ve con lógica su origen con un núcleo compacto de rúas estrechas y su ulterior expansión en arquitectura nueva que aún prosigue en encendido avance. Un murmullo de voces en la plaza principal en una noche calurosa colabora con los faroles como si fueran los focos de un escenario, y en verdad lo es : es el escenario de las vidas que deciden desde su presente saboreando un buen refresco.