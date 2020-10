“Camiño de Cantares”, el organista Joaquín Barreira, en As Ánimas

Una iniciativa encuadrada en “O teu Xacobeo” y que cuenta con el patrocinio de dos empresas lácteas CLUN, en este “Camiño de Cantares” que promueve la “Asociación Ciclo de Música Barcia de Mera”. La razón primordial del evento es la publicación del “Libro de órgano da Catedral de Tui sec´. XVIII” y del “Libro III de Polifonía sc. XVII-XVIII”, que nos permite disfrutar de un total de nueve conciertos, los que ofrecían Joaquín Barreira y los confiado al grupo “Vox Stellae”, que dirige Luís Martínez. Joaquín Barreira, quien puso el primer eslabón en la Catedral de Tui, paso sucesivamente por la Igrexa de San Rosendo de Celanova, en la jornada de ayer y hoy le tendremos en A Igrexa das Ánimas-20´00 h.-, antes de seguir mañana en la cita de conclusión en la Colexiata de Iria Flavia. As Animas, acogió recientemente una de las actividades de. Ciclo “De órganos e lugares”, en el una de las propuesta en ese espacio, había sido una instructiva matiée, confiada a la profesora y organista María José Cerviño, compartida con otra del investigador Andrés Cea, esa en San Miguel de Agros. Ciclo afortunado a pesar de las urgencias sabidas, por los conciertos ofrecidos: “Concerti delle Donne”;”Organscape”, una indagación imaginativa entre Xoan-Xil Ríos y Andrés Cea Galán- Variacións para o Rei Lúa”; el organista Brett Leighton, a solo, aunque se contaba en principio en trío, junto con Elisabeth Rumsey y Sabine Lutzenberger, para el “Proyecto Van Eyck”, concluyen do dúo con “Tasto Solo”, para “O flor do Paradis”, con la cantante Anne Kathryn Olsen y Guillermo Pérez, con un curioso instrumento recuperado del ostracismo, el órgano portativo

El programa de Joaquín Barreira será una comprensible caja de sorpresas tomadas del manuscrito que se conserva en el Archivo Capitular de la Catedral de Tui, bajo la signatura 27/D, Caja 21, nº 22. Obra de 43 folios de 10 pentagramas, encuadernados en cartón y con tapas de pergamino. Para Martin Voortman, por ahora ha sido posible identificar solo parte de las obras de que consta el manuscrito. Llegado el momento fijo de publicar la edición de su texto musical, las preguntas que se plantean no pueden del todo resueltas, siendo imposible identificar a tiempo las restantes piezas. Para ello es necesario mucho conocimiento práctico de la música. Hay muchas ediciones aún por conocer, fuentes manuscritas e impresas por estudiar, con suerte, incluso digitalizadas y descargables por internet. Para el organista, se ofrece un campo abierto que él mismo sabrá elegir en las combinaciones según programa y entre las que destacan la modalidad “Juego de versos”, en distintos tonos; estilo de “Pastorela”; otras para clave y órgano; variedad de “sonatas”, “Glosas del Tantum ergo”; “Kiries”; un “Adagio para alzar”. Piezas que remiten a A.Corelli, José Lidón, José Elías y otras influencias que se descubren por la relación directa del cabildo de Tui, con Madrid, entre los años 1752 y 1802, en el que se hacen llegar de la capital bajones y cuerdas para instrumentos o un fagot para el propio José Lidón. Para el programa en Tui: “Versos de primer tono”; “Pastorela en Sol”; “Sonata en Re”; “Adagio para alzar”; Sonata en Si b”; “Sonata en Sol M.”; “Sonata nº 2, en Re M.” y “Pastoral en Re”

Joaquín Barreira, compañero durante un tiempo del órgano de la Catedral de Santiago de Manuel Cela, realizó sus primeros estudios en Caldas de Reis antes de trasladarse a Santiago para continuar con Maximino Zumalave y Martín Millán (piano). El órgano lo descubre bajo la atenta protección de la entrañable Montserrat Torrent, a través de los “Cursos U.I. de Música en Compostela” y así, las primeras actividades con el instrumento las abordará en la Igrexa de Sto Tomás de Caldas. El magisterio de Montserrat Torrent, que tan buen recuerdo nos dejó hasta hace un par de años, cubrió un periodo vital del curso estival, hasta compartir cátedra durante cuatro años con Roberto Fresco. Nuestra apreciada maestra, procedía de la escuela de Frank Marshall, tras haber conocido a Enric Granados. El órgano vendrá gracias a Paul Franck, desde 1953 y la cátedra del mismo la obtendrá en 1959. Sus preferencias, ya desde entonces, se centrarán en la música antigua y en la tradición ibérica. Modélicos son sus testimonios en forma de registros sonoros.

Barreira fue organista de la basílica de Sta Mª de Pontevedra desde 2004, manteniendo obras experiencias como la de dirección de grupos corales, como es el caso de “Campus Stellae”. Activo en nuestra ciudad, participó en citas y certámenes de temporada, y como ejemplo el “Compostela Organum Festival”, propuesto por la “Escola Berenguela” y el “Consorcio de Santiago”, de 2007, para aquel evento, apostó por una selección de obras de Girolamo Frescobaldi y Johann Sebastian Bach, entonces en A Igrexa das Ánimas. Uno de los encuentros afortunados y curiosamente casuales, fue el que tuvo con el maestro Gustav Leonhardt, que gusta comentar con cierta gracia. El organista holandés, es artista de referencia desde los años de la “Schola Cantorum Basiliensis” y que su etapa vienesa, le encumbrará por la interpretación de “El arte de la fuga”, de J.S. Bach, ciudad en la que acabará creando escuela. En Amsterdam, fue organista de la Waserkerk, de la ciudad, y a partir de 1955, fundaría el “Leonard Consort”, todavía con instrumentos del momento, aunque anunciando la irrenunciable renovación de las escuelas historicistas. Con él, los hermanos Kuijken, Harnoncourt, Herreweghe.