“Camiños de Homenaxes”, por la Banda Municipal, en el Auditorio de Galicia/ “Nihil”, de Ramón Souto, en el Campo do Gaías (Cidade da Cultura)

Concierto de la serie “Rutas e Sinfonías”, de la Banda Municipal, en el Auditorio de Galicia-12´00 h-, con su titular David Fiuza Souto, y que se anuncia bajo el título “Camiños de Homenaxes””, por la peculiaridad de algunas de sus obras, con un autor por descubrir Chang Su Kohn, del que se elige “Ode to R.S” (2012), al que se añade Oliver Waespi, del que ya tuvimos alguna composición y esta vez con su pieza “Auvidi Media Nocte”, sobre un motete de Thomas Tallis, para completar con una suite de dominio público, con una selección de páginas muy populares, tomadas de la ópera “Carmen”, de Georges Bizet. Convidado especial, será Chang Su Kohn, un músico que destaca en especial por sus trabajos para grupos de metales, formado en el Osaka College of Musik, antes de trasladarse a la Musik Akademie der Stadt Basel, en Suiza, centro de estudios avanzados en las tendencias contemporáneas. Tuvo como principales maestro a Kunihiko Tanaka y Rudolf Kelterkborg, en el espacio de la composición, centrándose en el campo de la dirección con Jost Meier. Recibió primeros premios de la Ashaki Competition y el Master Yves Leleu (Comines Warneton International), y un segundo del Suita Musik Contest. Entre las composiciones para agrupaciones de su especialidad destacan “As the Sun Rises”, “Carnival Day”, “Lament for Wind”, “Korean Dances”, “Vive as an Oak”, “Dithyrambes” o “Cherry Blossom Brillance”.

Oliver Waespi, compositor suizo, se especializó en la prestigiosa Hochschule für Musik und Theatre, de Zurich, continuando posteriormente en la Royal Academy of Music, de Londres, en donde realizará masters con Simon Bainbridge, André Belmont, Gerald Bennett, Sylvia Caduff, Peter Maxwell Davies, Brian Elias, Klaus Huber, Mark Kissoczy, Andreas Nick y Alfred Reed, que contribuirán de forma ostensible a la consolidación de un amplio catálogo de obras, muchas de ellas incorporadas a las temporadas estables de primeras orquestas, especialmente en lo relativo a bandas de viento. Obras que pudieron escucharse en festivales de primera línea como el George Enescu, de Bucarest, el mítico Festival Gstaad Menuhin, que tendrá confirmaciones en la serie de conciertos Hear and Now, que programa la cadena “BBC”, otro de los medios de divulgación de gran audiencia, a la altura de las convenciones de primer orden como las propuestas por la “WASBE”, los “WBC” y “CBDNA”, o el European Brass Band Festival. Destaca en su trayectoria la realización de cursos de composición a través de talleres especializados, con referentes como los ofrecidos en la Universidad de las Artes de Berna. Otros proyectos suyos nos llegan a través de propuestas como “Volatile Gavity”, para Jojo Mayer, y la Sinfonietta de Basilea, a los que se añade “Viaduct”, para la Orquesta Filarmónica de la “BBC”, con la que colabora frecuentemente; “Hypercube”, dedicado a la Paris Brass Band y la iniciativa que reafirma con el “Emsemble TaG”.

En su catálogo, merecen mención “Nachtferne”, para orquesta de cámara; “Flut”, compromiso para la “BBC”, “Azur”, otra realización de parecidas connotaciones para “L´Art pour l´Aar”, “Weisser Atem”, un trabajo destinado para el “Cuarteto Brodsky” o “Ad Astra”, para el “Nouvel Ensemble Contemporain”. “Audivi Media Nocte”, se inspira en un motete de Thomas Tallis (1505/85), autor de obras profundas que sobresalían por el contrapunto imitativo, cuyo modelo por excelencia serán las dos “Lamentaciones” y particularmente el motete por excelencia que era “Spem in alum”, a cuatro voces. Sabio y maestro en el despliegue de medios canoros, quedará para la historia como uno de los primeros músicos que compondrá para la nueva liturgia, destacando en el género de los salmos (tanto en prosa como en verso), los servicios, y en las piezas para teclado, llegando a ser el primer organista de la Capilla Real, que compaginaría con las obligaciones como compositor. Quedará como el adalid por excelencia de los músicos de su generación, gracias al cuidado del conjunto de sus obras en la más pura tradición de la polifonía inglesa.

Georges Bizet, en un destilado a la manera de suite, en una serie de páginas tomadas de su ópera por excelencia “Carmen”, intercalando algunos intermedios que enlacen temas como la “Seguidilla”, “Toréador”, la “Danza de la gitana” o el “Casamiento”, precedidos por el “Prélude”, en este arreglo de José Serebrier, sobre una transcripción de Donald Patterson. Bizet, modélico en el cuidado del estilo de las suites, consigue en esta uno de sus trabajos incontestables, que se añade al escrito sobre “La Arlesiana”. Dos serán las suites elaboradas a partir de “Carmen”, de la que otros especialistas acabarán realizando las suyas, por lo atractivo del material que ofrecían. Bizet se permitió la licencia de dejarnos las propias, a capricho de las preferencias del aficionado y el director de turno. Una de ellas, la primera, los números serán tomados de las piezas para orquesta procedentes de cada uno de los actos, dejando para la siguiente variadas escenas de la ópera, encuadrada estilísticamente en el género de la “Opéra comique”, con elementos que en lo esencial, podría acercarnos a la zarzuela española, en su caso elaborada a través de un libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy, partiendo del relato de Prosper Merimée, y destinado a la Opéra Comique parisina, para su estreno del 3 de marzo de 1875.

Madrugón en la presentación de la ópera-intervención “Nihil”, en el Campo do Gaías (Cidade da Cultura)- 6´30 h-, una obra de Ramón Souto, trabajo cargado de simbología cara al amanecer, en ese tránsito de la noche al día, y que cobra cuerpo gracias al protagonismo de un cuadro de voluntariosos protagonistas, en un estreno absoluto, en una iniciativa que destaca a las formaciones “Vertixe Sonora”, el “Ensemble New Music Tallino”, al ”Coro Réduit- las sopranos Alicia Louzán y Sara Cayetano; la contralto Remedios Cruz y los bajos Lucas López y Francisco Pérez Piñon- además de las voces de la mezzo Guillermina Gallardo, el tenor Enrique Martínez y el bajo Gustavo Castillo. Se añaden un grupo de voces infantiles. Para el evento, los diseños sonoros de Ramón Souto, Ignacio Barcia, Henrique Fernandez, Guillermo Costa y Mateo Mena. Destacan los performers Aarón Mera, Mª Encina Reguera, Adriana García, Pedro Montenegro y Samuel Martínez.

Serán Vertixe Sonora”: Roberto Alonso (violín); Pablo Coello (saxo); Carlos Cortés (trompeta); María Mogas (acordeón); Carlos Méndez (contrabajo); Rubén Barros (guitarra eléctrica); HarunaTakebe y David Durán (teclados); Henrique Fernandes; Gustavo Costa, Pedro Montenegro, Samuel Martínez (objetos sonoros), Diego Ventoso (percusión) y Mateo Barcia, en otros recursos sonoros. El “Ensemble New Music Tallin”, está representado por Marion Standberg (flautas); Haruna Tuuling (clarinete); Talvi Nurgama (viola) y Teemu Mastovaara, con violonchelo. Para detalles de imagen y vídeos, la asistencia de Ignacio Barcia, completando escena e iluminación el citado junto a Ramón Souto.

“NIHIL”, de Ramón Souto, es resultado de una estadía en el programa “Residencias Artísticas no GAIÁS” (REGA 22), con la que la “Xunta de Galicia”, apuesta por fomentar el talento y la creación contemporánea, impulsando procesos de investigación, innovación y creación en las vanguardias, como seña de identidad. “NIHIL”, investiga e afonda na obsolescencia do ser humano nun mundo no que os automatismos técnicos están cada vez mais presentes. De aí a deriva tambén o formato, unha presentación que se achega ao feito musical desde unha nova perspectiva. Así, o público asistente gozará dun concertó-ópera-intervención, ao amencer que explora o espazo a diferentes niveis (acústico, cinestésico, visual), para representar a anguria como forma dominante da vida contemporánea.

Souto escudriña nuha vida caracterizada pola repetición, a saturación audivisual ou a ausencia de silencio coa intención de poner do manifiesto a permanente exploración dos corpos e de mentes, o cambio perpetuo e a hiperconexión como sutís formas de alienación e anulación da vontade. Esculca nunha realidade determinada por unha estratexia que está a mudar por completo a forma en que nos relacionamos. A partir de textos de Santiago López Petit, e coa colaboración do artista visual Ignacio Barcia, Ramón Souto propón unha reflexión sobre a superposición e transicións en curso e sobre a mutación da sensibilidade humana froito dos cambios tecnolóxicos nunha aposta no só creativa senón tamén interpretativa que promete ser unha das propostas máis destacadas do da creación musical actual.