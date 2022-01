“Camiños Sonoros”: Gala de Reyes de la Banda Municipal

Concierto para estas fechas de nuestra Banda Municipal, dirigida por su titular David Fiuza Souto, en el Teatro Principal-12´00 h.-, con un programa que reparte obras de un compositor habitual en las programaciones y de otro que no lo es menos, aunque frecuentado con mayor entusiasmo por nuestras orquestas sinfónicas, y en especial por la “OSG”, por las atenciones a las sinfonías y obras concertantes, Dmtri Shostakovich, del que el próximo día 14, ofrecerá el “Concierto para violín nº 1, en La m. Op. 77”, con la joven virtuosa María Dueñas, con la dirección de Dima Slobodeniuok. Siempre pues, bien recibido, y en particular por la popularizada “Suite de Jazz, nº 2,”, obra de avatares sorprendentes por la evolución de sorprendentes circunstancias que parecían condenar la obra a un posible olvido. Actualmente es plato de gusto tanto para orquestas como para bandas como la nuestra, que no es la primera ocasión en la que se acerca a ella: Un placer en cuanto a la escucha, en el seguimiento de sus movimientos: ón en la que se acerca a ella: Un placer en cuanto a la escucha, en el seguimiento de sus movimientos: “March”, “Lyric Waltz”, “Dance”, “Waltz nº 1”, “Little Polca”, “Waltz nº 2”, “Dance” y “Finale”. En principio, las obras elegidas para esta “matinée”, tendrá arreglos de Johann de Meij, el compositor holandés, director y trombonista, del que escuchamos obras de talante propicio, como “The Lord of the Rings”, o el arreglo de esta obra, realizado en 1995. Completan el cuadro de arreglistas, Steven Walker y David Fiuza Souto.

La “Suite de Jazz nº 2”, había nacido como un trabajo en tres tiempos, en 1938, un compromiso de admiración destinado a la “State Jazz Orchestra” de Viktor Knoshevitski, destinado en su estreno para la Radio de Moscú, recibiendo una grata aceptación. Años revueltos y problemas para el músico con los llamados poderes fácticos, que influirán profundamente en la evolución de su trabajo, cuyo reflejo definitivo se confirmó posteriormente con la ópera “Lady Mcbeth, del distrito de Mzensk Op. 29”, sobre un libreto de Alexander Preis, en una dedicatoria a Nina Vassilievna y que se estrenaría en el Teatro Maly, dirigida por S. Samossud. La suite que nos afecta, se perdió durante la guerra, por lo que se dio por irrecuperable , aunque los duendes de la fortuna velaron por ella, gracias a la reducción para piano conservada por Manasher Yakubov, quien facilitaría la reconstrucción de la misma a cargo de Gerard McBurney, con destino a los populares “Proms” londinenses y con la mente puesta en ese resultado en ocho tiempos, calificados en su conjunto como suite para orquesta de variedades. De los números suelto, uno de ellos tendrá gran divulgación gracias al filme de Stanley Kubrick, “Eye Wide Shut”

De Shostykovich también, la “Festive Ouverture Op. 96”, firmada en 1954, y resultado del encargo para el “XXXVII Aniversario de la Revolución de Octubre”, con presentación en el mítico Teatro Bolshoi, lo que le garantizó un seguro dentro de su repertorio. Una parte de sus actividades obligadas, como director del ente, en su situación de asesor musical. Para el estudioso Lev Lebedisky, semejante encargo llegaría a consecuencia de una visita familiar al tiempo que profesional, facilitando un trabajo casi improvisado junto al compositor Vassili Nebolsin, que añadirá sus parabienes con respecto a ese futuro inmediato. Tres días de intenso trabajo y un resultado con garantías absolutas y que terminará en manos de los copistas del Bolshoi. El estreno se ofreció el 6 de noviembre de 1954, con la orquesta del teatro, dirigida por Alexander Melik-Pashayev. Una obra que se avanza con una fanfarria de metales, que reaparecerán para mayor realce, poco antes de la coda final de gran aparato sonoro. Gerard McBurney, no durará en hallar cierto parecido con la obertura de la ópera “Ruslan y Ludmila”, de Mikhail Glinka. Una pieza breve, cerca de seis minutos, pero intensa e impactante, perfecta para un programa de estas características que indujeron a pensar a Lebedinski, tras la asistencia a los ensayos generales: “Escuché esta obra brillante y efervescente, con su energía vivaz, derramándose como champán descorchado”.

Precediendo a Shostakovich, Alfred Reed, un compositor todo terreno de amplo espectro, del que escucharemos la Festiva Overture” y “Twelft Night. A Musical Masque after Shakespeare”: “Prelude Illyria”; “Viola and Orsino”, (If Music be food Love, Play On!), “”The Merry Conspirators (Sir Toby, Sir Andrew, and Maria); “Malvolius Lament in Prison”, “A Double Weeding and All´s Well!” . Alfred Reed, compositor irresistible en cuanto a músicas de banda, añadirá importantes trabajos en repertorios corales y camerísticos, con éxitos garantizados en el mundo anglosajón y en Australia. Un notable neoclasicismo, garantizará la recepción de sus obras, y en particular en el ámbito de bandas, por sus habituales obligaciones profesionales. Neoyorquino por nacimiento, los períodos dedicados a la “529th Army Air Force Band”, abundaron en productivos resultados en músicas militares, siempre con posibilidades flexibles, cuyos beneficios resultan evidentemente perceptibles en arreglos variopintos, como observamos en las nuevas adaptaciones en tratamientos de otro talante. Buen músico y con agudo instinto, gracias también a sus estudios en la Juilliard School of Music, siendo alumno directo de Vittorio Giannini, quien le facilitará la profesionalización en cadenas de divulgación como la “NBC” y la”ABC”, antes de ser director en 1953 de la “Baylor Symphony Orchestra”, en la Baylor University.

Shakespeare, inspiración para tantos músicos, había atraído su interés en otra de sus creaciones como “Othello”, una especia de retrato sinfónico, que se resolvía en cinco escenas, y que estrenó en 1977. Shakespeare, efectivamente, será un gancho irresistible del que conservamos inabarcables testimonios, desde los tiempos de Thomas Morley a John Dowland, los operismos del mundo belcantismo, que pasará por Giuseppe Verdi, Berlioz, sin duda alguna o Tchaikovski, o la actualidad que no deja de fluir, con ejemplos radiantes como “Un re in ascolto”, de Luciano Berio, baluarte de las vanguardias. La lista pues, dará para un estudio de dimensiones considerables.