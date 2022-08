UN vecino de Hinojosa del Campo (Soria) presentó denuncia en el Juzgado, por molestias acústicas debidas al toque habitual de las campanas de su parroquia. El juez le dio la razón. Resolución judicial aparte, el hecho merece una cierta consideración, por la transcendencia, que le otorga su naturaleza diversa en el ámbito estrictamente jurídico, en lo civil y consuetudinario y, por otro lado, el aspecto religioso.

De entrada, hay que decir que la campana “denunciada “presta sus servicios en un templo románico del s. XII catalogado como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumentos. Son muchos siglos, para que todo un pueblo haya estado calladito y soportando, durante tanto tiempo, el “flagelo acústico” de unos toques de campana. Por otro lado, hay la cuestión de prevalencia en cuanto a la antigüedad de construcción del templo y la vivienda del demandante que no creemos esté a favor de este último. Ni parece muy probable que alguien obligara al promotor de la denuncia a construir en terreno tan cercano al templo, como para exponerse a tener que soportar las terribles badajadas.

Es posible que al incómodo vecino no le sea conocida o no le importe, la función de las campanas. Su específico sonido, no ruido, tiene diversas finalidades informativas, que fueron de gran utilidad cuando, en el rural, no existían otros medios de comunicación, para cruzar esta clase de mensajes. Las campanas tocaban a muerto, cuando fallecía algún vecino, a rebato, cuando había que anunciar una tormenta, o un incendio (hoy tendrían mucho trabajo, en este aspecto). En el ámbito religioso, había el toque de llamada a Misa y el repique, durante las procesiones.

Y, por último, como toque general, en el que intervienen todas las campanas del campanario está el que se llama campanas al vuelo, que consistían en voltear todas las campanas, con los badajos sueltos. Se empleaba para celebrar acontecimientos jubilosos. Las campanas, fundidas por famosos artesanos, tienen vida de siglos, forman parte de los usos y costumbres de los pueblos, para beneficio de los mismos. Ahora se quiere hacer de ellas cuestión de decibelios.

Mucho me temo que el problema sea de otra índole. Puede ser que las campanas molesten más por su servicio al pueblo creyente que por los decibelios de su sonido. Mira que, si aplicamos el mismo criterio al ruido de una manifestación callejera, un botellón, una moto cercana, o el mismo tren...