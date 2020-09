Cando as formas substitúen os contidos

Tanto os partidos do Governo central como os da oposición de dereita, neste contexto escepcional, dramatizan a situación, uns para conseguir apoios gratis, e os outros para descualificar as propostas aínda sen coñecelas, como é o caso dos orzamentos. Todo fai pensar que a escenificación xoga un papel máis importante que o debate de contidos, nos que a UE parece ter a palabra final, máxime cando se depende dos fondos que esta aporte, daquela que as formas terminen condicionando e mesmo substituíndo os contidos. Polo tanto a discusión está: en quen é capaz de pactar con todas as forzas, ou quen ten unha actitude seica sectaria dende a dereita ou a esquerda do arco político.

É verdade que un pacto do PSOE coa sua esquerda, e dentro dela co soberanismo periférico, ten uns contidos laborais, sociais e democráticos, que cun acordo coa dereita devecerían e mesmo recuarían. Porén mesmo así, iso non implicaría que o PSOE+UP non deberían facer todos os intentos para acadar o máximo de apoio para os orzamentos, e que rexeitasen o dialogo como método por principio. Outra cuestión é que isto non sexa o central, xa que os contidos son o aspecto principal. Asemade, para conseguir á aprobación dos orzamentos o Governo central terá que facer concesións, comezando polos partidos que o apoiaron na investidura. Esta é polo tanto a andaina razoábel por parte do PSOE+UP. Porén, o que alenta as suspicacias, é que aínda non presentase un orzamento, ou cando menos as liñas xerais, pactado por PSOE+UP, dando a entender Pedro Sánchez que está máis preocupado por escenificar o dialogo que polos contidos. E isto, nun Parlamento tan fragmentado, sona a buscar xustificación para facer renuncias no programa electoral coa escusa de conseguir os votos necesarios. Unha actitude que, máis unha vez, respondería aos límites que fixa a Unión Europea para acceder ás axudas e prestamos polo covid-19.

Se este fose o obxectivo entenderíase a folla de ruta seguida polo PSOE, así como o discurso e a representación diante da “sociedade civil”, esa que o Governo central reduce fundamentalmente aos grandes empresarios, e como convidados de pedra as centrais sindicais CCOO e UGT, persoas con proxección mediática e de sectores ligados á pandemia. Con este limiar todo fai pensar que o Governo está a dramatizar a situación, xustificando que hai temas que deben esperar; o que pasaría por conxelar ou relantizar durante tempo a reforma laboral, a lei mordaza e o artigo 315.3 do CP, meter nun caixón as medidas para aumentar a presión fiscal ás grandes fortunas e sociedades, a nacionalización de empresas estratéxicas, etc. Ou sexa non tocar as cuestións de fondo, aínda que sexa dun xeito morno como propuña o programa de Governo, e regular temas como o tele-traballo e a uberización, que sendo un avance, abranguen a situacións que rachan as regras de xogo.

Para percorrer esta andaina Pedro Sánchez necesitaría de Ciudadanos, das súas esixencias tanto ou máis que dos seus votos (en substitución do soberanismo de esquerda), así como do aval da patronal, e do consentimento do sindicalismo pactista. Nesta folla de ruta tamén é esencial socializar o relato da unidade acrítica, e de que non existe máis que unha saída. Esta sería a reconstrución da globalización neoliberal, do vello e esgotado capitalismo, mais ligado agora a dixitalización e enerxía verde, e a un maior investimento en saúde, e por suposto obviando os cambios sistémicos. Ou sexa, que algo mude, para que non cambie nada. Sería repetir outra vez o papel da socialdemocracia durante estas catro décadas. Neste caso co reforzo de que a dereita e estrema dereita propoñen acentuar os mecanismos que acentúan a desigualdade, precariedade, rebaixar ou eliminar competencias autonómicas e o estreitamento dos dereitos democráticos.

Todo fai pensar que estes orzamentos serán máis do mesmo, que non estarán na liña do cambio. Polo tanto a disputa dende esquerda vaise centrar en evitar que as decisións impliquen máis custes para a clase traballadora e que Galiza non sexa discriminada, máis outra vez, no reparto de axudas e investimentos para a “reconstrución”, especialmente naquelas actividades de futuro.

