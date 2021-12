Cando se dará outro pulo?

PARLAMENTO Atenazada entre os que querían moito máis e devaluaban o Estatuto, e entre os que non a querían, porque rompía España, costou moitos anos poñer en valor a autonomía galega.

É certo que nos cimentos do proxecto autonómico había moitas eivas, obxectivamente criticables, que non axudaban a transmitir unha imaxen de prestixio das novas institucións.

Non e cousa de volver agora sobre aquelas pedras no camiño e sí de poñer en valor unha traxectoria de corenta anos marcada pola recuperación da autoestima dos valores propios, tan masacrados nos corenta anos anteriores, que lograron resistir fóra dos circuitos oficiais contra vento e marea.

O Parlamento galego celebrou onte a efeméride dos seus corenta anos no medio de quenes non queren tocar o Estatuto (Partido Popular) e quenes apostan por reformalo (BNG e PSdeG) para elevar cotas de autogoberno. Modificar o texto supón que as tres forzas con representación parlamentaria coincidan en boa medida por onde deben de ir os cambios.

A día de hoxe, ese non é o clima que se vive no Pazo do Hórreo. Non se transmite unha sintonía mínima entre Alberto Núñez Feijóo, Ana Pontón ou Gonzalo Caballero (haberá que ver agora con Valentín González Formoso) que indique siquera que se pode abrir un debate formal sobre o asunto. Así as cousas, a Cámara galega, hoxendía prestixiada como lugar de encontro do debate político, xa non é aquel parlamento de cartón denostado ideado para cortar as alas os galegos que ansían máis poder institucional. Haberá que esperar un cambio xeracional nos liderazgos para dar outro pulo? sabela arias