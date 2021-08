Canículas festivas

DICEN que Galicia es el país de los mil ríos y las mil fiestas. Ni la una ni la otra, pero mediado agosto lo cierto es que casi toda Galicia, interior y costa, ciudades y pueblos, aldeas y parroquias celebran y reúnen. Celebran patronos, santos y onomásticas. Reúnen porque esta quizá es la palabra mágica y esencial. Agosto sirve de reunión y reencuentro a miles que vivimos fuera de Galicia y regresamos a esa tierra madre donde están o estuvieron y siempre seguirán estando los nuestros. Llámenle morriña, saudade o simplemente una suerte de nostalgia que solo a nosotros nos pertenece y somos capaces de entender, sentir y vivir en todos y por todos los poros de nuestra piel.

Canículas de un estío por segunda vez pandémico y donde a Delta ya le supera o así lo anuncian Lambda. Todo se verá y veremos. Pues lo cierto es que no hemos superado esto y tardaremos en hacerlo. Anuncian la primera ola de calor. Como si todas estuvieran ya numeradas y fueren predecibles. Filomena no lo fue hasta casi la tuvimos encima y heló media España físicamente y la otra media de estupor e incredulidad. El mundo sigue absorto con un tal Messi y su fichaje, las deudas de su otrora club por el que hay que escudriñar alguna lágrima como manda el guion y a vivir y revivir la alegría parisina. Y no hay medio que no dedique su sección y despliegue telemático y digital a tamaño evento. Así estamos todos medio entretenidos, pues con la canícula ya todo se derrite incluso el pensamiento acrítico que nos doblega sumisa y permisivamente.

No hay otras noticias que queramos consumir. Apenas algo nos interesa. Por no decir, más bien, todo lo contrario, nada suscita nuestro interés salvo que nos vaya un algo en ello que nos atraiga o de la que podamos sacar provecho, rédito o satisfacción alguna.

Me quedo una vez más con esa palabra que agosto envuelve en su atmósfera, reunión, reencuentro familiar y amigos. Vuelta al pueblo, a la ciudad, a la aldea que nos vio corretear o subir por las piernas de un abuelo, por los parques, las calles y plazuelas de piedra e historia, arcilla y barro del bueno el que nunca se olvida y se siente y presiente a cada instante. Mil ríos y mil fiestas, mil filandones y romerías a raudales, con o sin covid, porque el ser humano necesita abrazarse, besarse, tocarse, hablar, sonreír, llorar y amar. Así de simple, somos de carne y hueso con sentimientos y emociones que no debemos ocultar ni disimular. Pasarán las fiestas, las canículas, los abrazos y las sonrisas, pasarán olas de calor, de lluvia y tormenta, niebla y silencios, pero no olvidamos lo que vimos, sentimos, escuchamos, amamos y lloramos en la alegría que es vivir, ser y soñar en y desde Galicia.

Así de simple. La tierra para soñar, para sentir, para vivirla. Emoción y señorío, libertad e historia mágica y humana a la vez y todas las veces.