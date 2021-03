Cantos contedores custa unha consellería?

Xa se sabe que defender a liberdade de expresión é defender que alguén poida dicir ou escribir cousas coas que o “defensor” non está de acordo e até cousas que lle desagraden ou mesmo lle ofendan. Non é fácil, claro, pero aí está a gracia: defender a liberdade de expresión dos que pensan igual non ten mérito. Por suposto, hai casos menos fáciles ca outros e, desde logo, entre os casos máis difíciles está o de defender a liberdade de expresión do rapeiro Pablo Hasél, sobre todo despois das ardentes actuacións do seu club de fans, que parecen empeñados (os fans) en demostrar que as mensaxes das letras do seu ídolo non só expresan unha simpatía coa violencia terrorista, que algúns mesmo poden considerar artística, senón que poden alentar directamente a violencia (polo menos a eles).

Para máis dificultades, estas laparadas de entusiasmo antisistema parece que se están a converter en moeda de cambio de apoios á investidura dun novo goberno en Cataluña. Cantos contedores haberá que queimar para conseguir unha consellería? (Non me atrevo a facer humor negro sobre o que se podería conseguir cunha furgoneta queimada con policía dentro: para iso están precisamente algunhas letras de Hasél). Cada un preme co que pode e pacta con quen pode, que non sempre coincide co que quere (máis ben poucas veces: só os moi poderosos poden permitirse premer co que queren e pactar ou non con quen queren). Así vai a política en Cataluña e en toda España, coas presuntas excepcións que cadaquén poida ou queira destacar. Electoralismo ao máis curto prazo posíbel, trátese da independencia de Cataluña, da monarquía ou da pandemia do século.

De todas maneiras, hai tamén moita hipocrisía circulando en cuestións como esta. Son moitos os que xustifican os excesos verbais (por moi brutais que sexan) dos que consideran máis ou menos na súa onda ideolóxica e condenan sen paliativos calquera exceso (mesmo o máis leve) dos que se sitúan noutras ondas. E como ultimamente vai medrando a afección a recorrer aos tribunais, moitas veces as causas xudiciais contribúen a multiplicar a difusión das barbaridades moito máis alá do mundo das redes sociais para as que foron deseñadas. E como, a pesar da afección xudicializadora, a cultura xurídica xeral deixa moito que desexar (ás veces mesmo a dalgúns xuristas), hai xente que non entende que non lle pase nada ao ilustre militar que suxería fusilar a 26 millóns de españois (“fillos de puta”, especificaba) nun grupo de wasap, é dicir, nun grupo privado, sen ánimo de facelo público, e só como desafogo entre amigos.

Postos a desafogarse, entre o piolet de Ramón Mercader (que Hasél fantasiaba con volver incrustar no cranio de Trotski reencarnado no Bono manchego) e a solución final do xeneral Beca, hai máis de dous mil anos que o filósofo Epicuro recomendaba desafogos máis pracenteiros.

Xosé A. Gaciño