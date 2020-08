Cárcere e reeducación (e II)

nas conferencias que celebrou a Fundación Esplai sobre a experiencia do confinamento e as súas conexións coa privación da liberdade e a vida no cárcere, falouse abondo da función educativa que debería ter este e o papel da sociedade civil para que poida ter lugar. Non interromper o contacto coa súa familia e a sociedade é moi importante, pois teñen que volver á ela e canto máis tempo pase sen fornecer ou recuperar os vínculos con ela máis complicado será.

A separación das familias polo pandemia foi tremenda, sobre todo das que perderon un familiar sen poder acompañalo. Para os presos e as súas familias esa dor se multiplica. Tennos axudado a experiencia do Covid a empatizar máis con esas persoas?, preguntou Virginia Pareja, voluntaria de Esplai. Canto tempo se pode manter esta situación sen que se vexa afectada a nosa psicoloxía?

Lidia, cuxo marido pasou 30 anos en prisión, contou que cando tiña un problema non podía falar con el, pois só podía facer dez chamadas de cinco minutos semanais. Témonos escrito miles de cartas e moitas non chegaron. Se chamas para saber se lle pasou algo, non te van a contestar. Vin familias que viñan doutro país que se quedaron na porta porque o seu bebé non tiña DNI. Na institución nunca te tratan como se foras outra persoa. Se es a muller, es un pouco delincuente tamén. As cousas se poderían facer mellor.

María Jesús, a nai dun rapaz que está en prisión, preferiu contar a súa historia nun audio, sen mostrarse. Xamais pensei que me puidera pasar a min ou a nós (ten máis fillos). Chámate cinco minutos e se quere poñerse outro da familia, non hai tempo. O meu traballo é de atención ao público e teño que dicir: está no estranxeiro e chámame. É incrible que digan que a penitenciaría está para a reeducar. Se apuntabase a algo, cambiábano de módulo.

Reme, a cuxo fillo levaron á prisión en Madrid, pedía permisos no traballo para ir a velo desde Málaga. Dábame vergonza contar o motivo. Pensaba que me rexeitarían tamén a min. Eu teño un soldo e deixoume moitas débedas. Cando chamabas para preguntar por el, nunca che dicían nada. As traballadoras sociais nunca me chamaron. Era un bo rapaz; o que fixo non era el, era pola droga.

O abandono no que se atopan as familias da maioría das persoas en prisión, como dixo Virginia, é sángrante. É diferente cando a separación da familia é voluntaria que cando a opción a impón un xuíz, sen ser moitas veces a mellor opción ou a única posible segundo a lei. Moitas veces ten lugar por automatismo. A sociedade civil tamén debe colaborar, tendéndolles a man, cando volven a ela. Que María non quixera amosarse no audio, debería facernos reflexionar.