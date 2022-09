Carlos III y el azulejo

ENTRE la abrumadora cantidad de noticias que estos días inundan todos los espacios sobre el fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra y el nuevo rey, Carlos III, se echan en falta algunas referencias como las curiosas y prolongadas relaciones del nuevo rey de los británicos, Carlos III, con una conocida firma española de la decoración y el azulejo.

El nuevo monarca ha participado en partidos de polo con los colores corporativos de la marca y lo mismo su hijo mayor, incluido el logotipo de la empresa. Y dos de los más emblemáticos palacios de la corona, el Windsor y otros han sido escenarios de cenas corporativas, entrega de premios y otras actividades de cultura comercial de la citada marca. Es inimaginable que en España se pudiera hacer algo parecido en el Palacio Real o en Aranjuez. Hace años, las relaciones del ahora Carlos III con la citada empresa fueron bautizadas como “la corte de Porcelanosa”.

Las relaciones comerciales del rey Carlos III con Porcelanosa han dejado un rastro que llegaron al Parlamento británico. En 2007, miembros de esta institución le instaron a que aclarase su relación con la firma después de que el diario The Mail on Sunday publicara una entrevista con un ex ejecutivo que dejó la empresa, quien aseguraba que a Carlos le entregaron azulejos de forma gratuita. Esto supondría un incumplimiento en los acuerdos que vinculan a Porcelanosa con la familia real británica (conocidos como Royal Warrants), según los cuales las empresas deben establecer una “relación comercial adecuada” con la familia Windsor.

El diputado laborista Ian Davidson, miembro del Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, consideró “indecoroso, inapropiado y humillante que el próximo monarca británico ejerza de agente comercial de la firma”. Las relaciones de marketing comercial entre el ahora Carlos III y Porcelanosa han sido fructíferas para ambos a lo largo de más de veinte años, hasta el extremo de que diversos eventos publicitarios de la marca se celebraban en la campiña inglesa y, sobre todo, la entrega de sus premios anuales en palacios de la corona.

En ese largo convivio comercial, que las revistas del corazón trataron siempre con largueza (publicidad por medio) hubo siempre dos reinas: Isabel Preysler y el entonces príncipe Carlos.