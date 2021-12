Carlos Mena, dirige a la “OSG”: Arriaga, Vaughan Williams y Louise Farrenc

Concierto de la “OSG”, dirigida por Carlos Mena, en el Palacio de la Ópera de A Coruña-20´00 h.-, los próximos dos días, con un programa que anuncia la muy frecuente “Sinfonía en Re”, de J.C. Arriaga; una peculiar pieza de Ralph Vaughan Williams y una reivindicación a través de la figura de la compositora Louise Farrenc, con la “Sinfonía nº 3, en Sol m. Op.36”. Otras son las facetas que conocemos de Carlos Mena, con formación en la Schola Cantorum Basiliensis, con R.Levitt o R.Jacobs y que como cantante, fue dirigido por los grandes maestros barrocos, entre estrenos actuales como “Simorgh”, de Sánchez-Verdú, y otros de la vanguardia actual, desde Gabriel Erkoreka, Jesús Torres, Joan Magrané, G. Benjamin y Stefano Gervasoni. Fue artista residente del Beaux Arts”, de Bruselas, del “CNDM” y de la Orquesta Ciudad de Granada. Grabó con firmas punteras, desde la “DG”, “Hermonia Mundi”, “Diapason D´Or”, “Glossa” y “Naive”. Su primera experiencia lírica, había sido con “La Rapressentazione”, de E.Cavallieri, en el Téâtre Royal de la Monnaie, de Bruselas.

Juan Crisóstomo Arriaga, el llamado Mozart español, por su precoz talento, tuvo una corta vida en la que apenas pudo dejar obras significativas, pero que la posteridad guardará con reverencia un par de composiciones que, como sabemos, vienen programando para rendirle reconocimiento, aquella obertura de”Los esclavos felices”, que se aprecia por su talante bucólico y la “Sinfonía en Re”, que completarán otros tres cuartetos de cuerda. Esta sinfonía no conserva la fecha de su publicación y será el estudioso José Antonio Gómez, en su tesis doctoral “Juan Crisóstomo Arriaga 1806-26”, quien señale que fue realizada con posterioridad a los cuartetos. La editó en 1933, la “Comisión Permanente Arriaga”. En el Primer movimiento, “Allegro Vivace”, el autor invierte los procesos al uso y el “Adagio” destaca por la abundancia de modulaciones. En la serie de los cuartetos de cuerda, se descubren ciertos avances que harían predecir un compositor de gran talento.

Ralph Vaughan Williams, con las “Five Variations of Dives and Lazarus”, un trabajo para arpa y cuerdas, en el que el primer instrumento destaca por su envolvente seducción y producto de una encomienda del British Concil, para un acto protocolario de 1939, la Exposición Inglesa Universal de Nueva York, que pondría en atriles Sir Adrian Boult. En esencia, el autor remitía placenteramente a una canción tradicional sobre la que tenía gran estima, “Dives and Lazarus”, una balada infantil que también motivará el interés de otros compositores. El musicólogo y recopilador Francis James Child (1825/96), fue un tratadista de referencia por la serie de baladas populares inglesas y escocesas, una maestro destacado en el ámbito de la retórica y la oratoria de la”Harvard University” y que dejará una serie de trabajos en cinco volúmenes, recopilados entre 1882/98. Igual importancia tendrá la correspondencia mantenida entre Vaughan Williams y Suen Gruntdvig, otro investigador noruego autor de un trabajo en doce volúmnes “Danmarks gambe Folkeviser”. La pieza utilizada esta vez, que había conocido en 1893, muestra tintes modales, y tras ser dibujada por una introducción de dos compases, se prolonga en otros en contrapunto por imitación, al que seguirán cinco variaciones.

Sir Adrian Boult, responsable del estreno de esta delicada composición casi camerística, había culminado su formación en Leipzig, con Reger (1912/3), y había tenido la oportunidad de seguir a Nikish, y ya en 1919, gozó del privilegio de dirigir por designación el estreno parcial de “Los Planetas”, de Gustav Holst, siendo confirmado como miembro del Royal College of Musik, de Londres. Fue titular de la City of Birmingham Symphony y asociado de los Promenade Concerts, los populares “Proms”. Una autoridad generacional en el mundo de la dirección en su país, supo comprometerse con las urgentes vivencias de años intensos, contribuyendo a la difusión de obras testimoniales, como fue el caso de “Job, a masque of dancing”, del propio Vaughan Williams, del que también daría cuenta de obras como “A Pastoral Symphony” o las sinfonías cuarta y sexta; el “Concierto para cuerdas”, de Howells; el “Concierto para órgano”, de Williamson; el “Concierto para piano”, de Arthur Bliss o la “Trauermusik”, de Paul Hindemith.

Louis Farrenc, elegida por la “Sinfonía nº 3, en Sol m. Op. 36”, pianista y compositora de nombre real Jeanne-Louis Dumont, y educada en un ambiente musical propicio, en el que su padre Jacques-Edme Dumont, había sido reconocido con el “Prix de Rome”, de escultura. Schumann, que había recibido su obra Air russe varié Op. 17”, reconoció el inmenso talento de la precoz artista, en los Neue Zeitschriff für Musik”, en 1836. Siendo adolescente, ingresó en el aula de Antonin Reicha, en el Conservatorio de París, comenzando así un esperanzador futuro. En 1921, se casaría con el flautista Aristite Farrenc, quien sería su apoyo permanente, empeñado en que mantuviese una vida profesional activa, con una gira permanente de conciertos, fundando además “Editions Farrenc”, para garantizar el futuro de sus obras.

Trabajos como las piezas para piano tomadas de arias de conocidas óperas, desde Rossini a Karl Maria von Weber. Destacaban igualmente las oberturas orquestales Op. 23 y 24, para conseguir el reconocimiento en las sinfonías a partir de la “Sinfonía nº 1, en Do m. Op. 32”, de 1841, que dará paso a la segunda en “Re M. Op. 35”, del año siguiente y la que tendremos, la “Sinfonía en Sol m. Op. 36”, de 1847, la más lograda de las tres. A partir de 1842, se había convertido en la segunda mujer, después de Hélène de Montgeroult, en ser nombrada profesora del Conservatorio de París. Sus “30 Études dans tous les tons, les tons majeurs et mineurs Op. 26”, habían sido adoptados como metodo de referencia en el Conservatorio parisino, para la docencia del piano.