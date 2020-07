Carlos Villanueva Abelairas:”XXIV Premio Internacional Grupo Compostela” Xunta de Galicia

Reconocimiento a la larga tradición docente y musicológica del profesor Carlos Villanueva Abelairas, con la concesión del “XXIV Premio In. Grupo Compostela, méritos que se añaden a las labores con el ”Grupo Universitario de Cámara” y la reafirmación en la continuidad que supuso “In Itinere”. Carlos Villanueva Abelairas, catedrático de la “USC” en Historia de la Música, se doctoró con la tesis “Los villancicos gallegos de la Catedral de Mondoñedo”, además de haber editado libros en esta trayectoria: “El Pórtico de la Gloria. Música Arte y Pensamiento”, “Los villancicos gallegos de Melchor López”, “Polifonía Galega”, “Las lamentaciones de Semana Santa de José de Vaquedano”, “Polifonía Jacobea” o “El Códice Calixtino y la música de su tiempo”, entre otros. Se formó musicalmente con el violinista Ramón Martínez en el seminario de Lugo y con el maestro José Castiñeira. Fue en tres ocasiones “Visiting Professor de la Universidad de Pennsuslvania” y formó parte del comité científico de la “Universidade Católica do Porto”, ampliando en conferencias en Europa y los Estados Unidos. Es asesor musical de la “Fundación Pedro Barrié de la Maza”, en codirección con José López Calo, cuyo resultado sería la reconstrucción de los instrumentos del Pórtico de la Gloria, culminada con el concierto de presentación ofrecido en 1999. El trabajo “Os Sons do Pórtico da Gloria”, fue Premio de la crítica de Galicia de 1982 y 1986.

“Los Sonidos del Pórtico”, fue el encabezamiento de una serie de conciertos bajo los auspicios de la “Fundación Pedro Barrié de la Maza”, que llevaría al “Grupo Universitario de Cámara” y a la agrupación “Kalenda Maya de Oslo”, y que se ofrecieron en cinco espacios de la tierra: el “Teatro Fraga” de Vigo; la Catedral de Ourense; el Museo del Prado, en Madrid, la Basílica de Sta María La Mayor, en Pontevedra y el Auditorio de Galicia, en el mes de junio de 1992. El grupo de la “USC”, presentaría una nutrida formación con siete voces, seis instrumentistas y ”Kalenda Maya”, tendría a Sidsel Brevig (fidula oval y en ocho), Tone Hulbaekmo (arpa y voz), Sverre Jensen (arpa- salterio y cítara), Hans Fredrik Jacobsen (laúd) y Gilles Obermayer (percusión), sus compañeros del concierto de presentación en la Catedral, ante su Majestad la Reina Doña Sofía. Un programa con piezas armonizadas por Carlos Villanueva, López Calo, Higinio Anglés y M. Carmen Gómez, procedentes del “Calixtino”, “Cantigas de Amigo de Martín Codax”, “Cantigas de Sta Mª de Alfonso X” y del “Llibre Vermell de Montserrat”.

Amplia es la relación de actividades de los grupos dirigidos por Villanueva, así que nos remitiremos a unas cuantas de importancia. La de “Compostela 93”, en las propuestas del Consorcio de Santiago, con un importante cuadro de cantantes y seis instrumentistas, para un programa en la línea acostumbrada, en cuanto a los Códices sobre los que trabajaron habitualmente y unos romances de peregrinación. Ya como “In Itinere”, en noviembre de 2000, en el Auditorio de Galicia, estuvieron asistidos por miembros del “Cuarteto Camerata Antiqua de Bilbao”, con abundancia de piezas de tradición inglesa del XVI, anónimos de la época, desde J. des Prez a O. di Lasso, C. de Rore o J. Arcadelt, para completar con madrigalismos de Monteverdi. El propio Auditorio, les acogió con motivo de la conmemoración del “XXV Aniversario 1997-2002”, de nuevo con una amplia plantilla para dejarnos obras de Juan Vázquez, Diego de Muelas, Francisco Guerero y José de Vaquedano, en transcripciones de Villanueva, H. Anglés y V. García Julbe. Concierto especial también en el Auditorio, con las voces de Milagros Otero y Olga Raíces, para un programa que rompía amarras, encabezado por piezas inglesas y el trabajo musical del propio Villanueva, que abordaría la poética de nuestros insignes escritores, en concreto F. Bouza Brey, A. Cunqueiro y A.C. Santavaya.

Carlos Villanueva, con motivo de otro de los conciertos de variado perfil y con las voces de Olga Raíces (soprano), Milagros Otero (mezzo) y Alberto Tejerina (barítono), intercaló curiosidades junto obras de su común acervo, y que serían piezas de tradición popular desde la “Polca do Outeriño” a “Armórica”, la “Illa de Man” o Scotia”. Para completar elenco, cantantes de la familia como Mari Carmen Subrido, María Folco y Fernando Olbés. Las notas firmadas por el profesor Villanueva, fueron un magnífico tapiz ilustrativo. Comentaba el musicólogo en un detallado análisis los fundamentos del proyecto: “In Itinere”, naceu en 1977, baixo os auspicios do Departamento de Hª da Arte da “USC”. Gravaron oito discos, sendo dous de eles (“La música en el Camino de Santiago” e “Trovadores y neotrovadores gallego-portugueses”), distinguidos cos Premios Nacionais de Discografía. Outros títulos significativos da súa discografía, son “A música en Galicia nos séculos XII e XIII”, “Alfonso X In memoriam”, “Romeros e peregrinos” o “La música medieval en Galicia”.

Os comenzos: “Durante o curso 1976/7, Manuel Arias, J.A. Méndez e que firmaba as notas- Carlos Villanueva-, viñamos facendo música nos ratos libres, no piso de J. Antonio da Praza de Cervantes, ou no meu da rúa da Troia; sós os tres ou cos irmans Gómez Segade, montábamos unha panxoliña de Encina, unha danza de Phalèse, o un madrigal italiano. As combinacions instrumentais eran funcionais e carentes de calquera rigor histórico: frautas de pico “Honner”, guitarra, violín e percusións variadas cando puidemos mercarlas. A diversión estaba garantida, a afinación non ainda. O repertorio era un auténtico “caixonde xastre”. En maio de 1977, fixemos-lo primeiro concertó informal na Igrexa da Universidade, baixo a atenta miraba do P. López Calo, como único espectador; en programa unha “Lamentación a 3” de José de Baquedano, autor que eu transcribirá para a minha tesis de licenciatura. O resultado-creo recordar- foi más ben dubidoso.”

“López Calo conviduonos a participar (un ano mais tarde) nos prestixiosos “Xoves Musicais da Universidade”; para aquel importante e estresante compromiso- no que alternábamos cartel con Joaquín Soriano, ou “Atrium Musicae”, de Madrid, entre outros-, os tres fundadores du grupo xa ficháramos novos reforzos: Miguel A. Fariña (violonchelo), Juan J. F. Lafuente (guitarra) e Mª José G. Segarra (soprano). O primeiro concertó formal tivo lugar na primaveira de 1978, na Igrexa da Universidade.”

“En 1981, cia chegada de Xosé Carlos García Pardo e de Francisco Luego, completábase o cadro, que grabaría o primeiro disco: “A Música en Galicia nos séculos XII e XIII” (Ruada), que nos abriu moitos camiños e promocionounos considerablemente fora de Galicia, Nel participou o oboísta inglés Richard Bailey e como productor e colaborador, interviu Joám Trillo.”. Un salto nos traslada a 1998: “A ocasión do Centenario do Pórtico da Gloria, trouxo consigo considerables cambios, a curto, medio e longo prazo: a baixa de F.Luengo, que formara o seu grupo, e de Mari Carmen Subrido, que se trasladou a Madrid a estudiar canto; a chegada de dos novos valores de gran vitalidade, Felipe Rodríguez e Ricardo F. Moreiras; e a incorporación dos “capati” do “Grupo Gregoriano Ultreia”: Enrique Pedrosa, J.L. Álvarez, J.C. Dorgambide, Alberto Fernández Aboal e Fernando Otero Urtaza, Os cantantes sumáronse ó concertó no Pazo de Xelmírez, de 1988, e xa permaneceron ata 1993. O Pórtico da Gloria tróuxonos da man un novo proxecto que se fixo realidade en 1990/1; o da reconstrucción dos instrumentos do Pórtico da Gloria, patronicado po la “Fundación Barrié de la Maza, o cal, como tódaslas cousas, tivo a súa lectura positiva: coñecemento e traballo con novos instrumentos, novos amigos e lutiers de fora de España (espledida a colaboración con “Kalenda Maya” que se repetiu en Trondheim).”

El concierto de presentación de la restauración de los instrumentos del Pórtico de la Gloria, ofrecido en la Catedral de Santiago con la participación del “Grupo Universitario de Cámara” y la colaboración de los noruegos “Kalenda Maya”, eligió obras del “Codex Calixtinus”, “Cantigas de Alfonso X” y el “Llibre Vemell”, mereció en su día la crítica de Enrique Franco: ”El Pórtico de la Gloria comenzó a sonar,. En estas pocas palabras podría sintetizarse el acontecimiento que el miércoles presidió la Reina Sofía en la Catedral de Santiago de Compostela. Como en la descripción poética del arcipreste y en las policromías de las cantigas, aparecen en las piedras que tallara el maestro Mateo todos aquellos instrumentos que, sin duda, entonces se fabricaban y tañían: organistrum, zanfoñas, cítaras, arpas y salterios; violas, flautas, bombardas, laúdes y percusiones. Suena el Pórtico de la Gloria y lo hace con naturalidad y ausencia de actitud vanidosa pues entonces la música no había robado a lo sagrado ninguna cuota de divinidad. Empresas como ésta suponen un verdadero pronunciamiento cultural europeo.