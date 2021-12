¿Carmela, PSOE y BNG?

POLÉMICA. Amparada en la protección de Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Carmela Silva se niega a dar la más mínima explicación sobre el escandaloso enchufe laboral que permitió contratar a su cuñada, vía empresa interpuesta, en el Concello donde ella ejerce de teniente de alcalde con mando en plaza. Nadie se cree que, como quedó acreditado en la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, todo fuera una ocurrencia del funcionario municipal que se tragó el marrón de una condena de cinco años y tres meses de cárcel.

A Carmela la cosa no le gusta nada y por eso rechaza tanto en sede municipal como en la Diputación de Pontevedra, de la que es presidenta, hablar sobre el tema. En la segunda institución podría estar justificado que no lo hiciera, según consta en un dictamen jurídico, pero políticamente es del todo inaceptable esa posición, máxime siendo parte destacada de un partido que impulsó una moción de censura basada en casos de corrupción.

El PSOE tiene un grave problema pero todos, desde el secretario xeral al secretario general, se acostumbraron a ver la paja en el ojo ajeno y no esa viga que tanto molesta en el propio. En este capítulo habría que añadir la extraña posición del Bloque, que en Vigo pidió reprobar a una Carmela Silva a la que mantiene en la Diputación y que, en su día, pidió (y consiguió) la cabeza de Clemente López Orozco en el Concello de Lugo cuando no solo no había sido condenado sino que el tiempo demostró que nada tenía que ver. Pero ya nadie lo reintegró en el puesto. Lo que afecta a Carmela es condena firme ratificada por el Tribunal Supremo. antón trabanca