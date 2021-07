UN feixe de ministras novas (entrevistadas por xunto estoutro día na tele) cadraron en dicir a mesma frase: “A mí me gusta la carne”. Foi nun contexto de opinión sobre política alimentaria (respondendo a unhas coñecidas declaracións do triste ministro de Consumo), pero haberá quen faga unha lectura lacaniana (da carne): entre as calamidades e tentacións nas que veñen caíndo os gobernos de Sánchez, ao mellor aínda está por vir un escándalo libidinal. Éche o que nos faltaba.

Esta remodelación a base ministras carnívoras vai ser das chamadas históricas, coma aquela tan histórica do ano 57 cando Franco presentou un novo goberno descargando ideoloxía (falanxista) e figuración militar para dar paso a técnicos de alta formación aplicada (de onde habían saír os famosos “lópezes”) que nos ían levar ao célebre “Plan de Estabilización”.

Aínda por riba foi o primeiro goberno franquista con sorriso: “La sonrisa del Régimen”, chamóuselle ao ministro José Solís, aquel que pronunciou a sentencia máis rompedora: “Menos latín y más deporte”, na liña igualmente renovadora e proteínica do ministro de Agricultura Cirilo Cánovas: “Menos latín y más carne”. Aquilo marcou un antes e un despois, o mesmo que vai marcar o novo goberno de Sánchez, que tamén pensa que mellor ca o latín é a carne e o sorriso.

Naquel ano iniciático do “desarrollismo”, empezaba a escribir nos periódicos un mozo, Francisco Umbral, que saudou a chegada do novo executivo titulando a súa crónica así: “Sonrisa y tecnócratas”. Era a fórmula máxica que nos conduciría ao chamado “milagro económico y social español” da década dos 60. Pois se Paco Umbral levantase a cabeza e escribise sobre a remodelación de ministras (Umbral reloucaría cos gobernos de Sánchez), xa estou lendo o título (de simetría sintáctica con aquel de “Sonrisa y tecnócratas”) da súa columna: “Champán y mujeres”.

Porque hai que ver con que alegría burbujeante Sánchez deixa sen concejalas os concellos de España para metelas de ministras brindando pola diversidade dos seus estilismos. Pero dubidamos moito de que deste xineceo de ministras omnívoras (tamén dixeron que comen de todo) vaia saír algo tan histórico coma aqueles “Planes de desarrollo” dos tecnócratas, que chantaron os alicerces dunha clase media que durante o tardofranquismo lle foi collendo moito gustiño á democracia. Porque a democracia non nola trouxo nin rei nin roque, senón aqueles “tecnócratas” repartindo carne e máis PIB per cápita. A carne e a democracia lévanse moi ben.

Menos mal que no medio deste goberno “con faldas y a lo loco” (como se me pega o estilo de Umbral), sempre nos quedará Nadia Calviño. Pero non te fíes.