Carolina y el pelo largo

ES ridículo e intolerable que a estas alturas alguien ose dar consejos a las mujeres sobre la imagen que deben proyectar. Ya deberíamos tener asumido y comprendido que cada mujer tiene plena libertad y derecho a elegir qué hacer con su vida y con su aspecto. Son incesantes los artículos grotescos que inciden en que los cuarenta son los nuevos treinta, los cincuenta los cuarenta y así sucesivamente; y que, más que halagar, lo que hacen es fomentar la necesidad de esforzarse y mantenerse eternamente jóvenes, con la presión psicológica y materialista que ello conlleva.

Otra cosa es que las mujeres se cuiden, pues si ellas están sanas y llevan una vida saludable, sus familias, además de ellas mismas, serán las primeras beneficiadas. Esta misma premisa debe aplicarse a los hombres. En consecuencia, que cada uno se cuide en la medida de sus deseos, sus posibilidades y sus circunstancias. Pero, inexplicablemente, se sigue intentando dictar normas, así como pautas y modelos de conducta, de apariencia y de imagen a las mujeres. La voz más reciente ha sido la de la diseñadora venezolana Carolina Herrera, quien ha recomendado a las féminas que eviten llevar el pelo largo una vez cumplidos los cuarenta, como ya lo había hecho con el tema del bikini, de la minifalda, de los vaqueros, o con la opción de vestir de negro.

Se dice de Carolina Herrera que es un símbolo de elegancia, un referente de la moda, una institución en el mundo del diseño. Me parece bien y quizá así sea. Nadie pretende menoscabar sus éxitos como empresaria de la industria de la moda; pero de ahí a que se erija en portavoz y jueza de qué puede y qué no puede llevar puesto una mujer, hay un gran trecho. Y como no es tolerable ni aconsejable criticar por razón de edad, ni siguiera se deben justificar sus ideas atendiendo a la avanzada edad de la octogenaria. No sería correcto.

Muchas mujeres han reaccionado contrariadas ante las palabras de la diseñadora, pero sería bueno que en esta lucha por la igualdad y la libertad, también los hombres hiciesen oír su voz. No porque tengamos que defenderlas, sino porque convivimos y compartimos escenario, y estamos juntos en el proyecto liberador que ha de levantar esos yugos que siguen intentando imponernos, también a los hombres, pero sobre todo a las mujeres.

Este tipo de comentarios, por más inocentes que aparenten, pretenden someter a la mujer a unos parámetros que ya deberían haber sido descartados. Porque es igual de injusto pedirles que a los cincuenta y a los sesenta parezca que tienen veinte años, como impedirles que a los cuarenta o a los setenta se vistan y proyecten la imagen que deseen. La clase, la elegancia, incluso el atractivo, no residen en un pelo más largo o más corto, ni en la ropa que elijan, ni en el color de su atuendo, pues se trata de conceptos abstractos que para cada persona, ya sea hombre o mujer, significan algo distinto.