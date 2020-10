Carta a Santi Abascal

DEBERÍA bastar, amigo Abascal, el debilitamiento de los vínculos funcionales que unían a Vox con el PP tras la moción de censura para que reconociese su inconveniencia. Quizá haya ahora un Casado más liberal y el fracaso le mueva a usted a reflexión, y eso es positivo, pero la moción fue una pérdida de tiempo que la extrema necesidad social no puede permitirse. Entre Vox y el PP existe –pese a la brusca disrupción populista en el continuo liberal-conservador–, una continuidad similar a la que existe entre el populismo a la venezolana y la socialdemocracia en el gobierno, aunque ellos no lo reconozcan. Cualquier liberal sabe que si bien ustedes son tradicionalistas, a veces reaccionarios, no son en absoluto los “fascistas” de Néstor, Lastra, Rufián o Abalos, cuyo liberalismo “abalaría” la venezolana del avión vetada por la UE.

Sin embargo, la orientación populista de Vox, sus ideas foráneas sobre Europa o la propia China, extrañas en un partido nacionalista por ajenas al sentimiento y necesidades nacionales, así como la agresividad y determinación con que su partido viene haciendo valer una voluntad de dirigir a la oposición a posiciones dudosamente liberales, tenía que llevarles tarde o temprano a chocar con el PP, aunque este partido esté dirigido por un líder del sector más conservador que debería servirles como puente. En todo caso gritar con indignación lo que mucha gente quiere oír puede obtener réditos electorales, pero, aún si fuese por fuerza del justo sentimiento, no podría por sí mismo llevarles lejos.

Sólo agrupaciones de intereses, con cierta compatibilidad, pueden ganar pragmáticamente elecciones. Ustedes podrían jugar un papel muy positivo en el seno de un Bloque de Emergencia Nacional haciendo valer sus propios intereses aunque adaptando sus exigencias a la situación, y allí podrían coexistir, por necesidad patriótica en un país roto, con los conservadores de Casado, liberales de Arrimadas y con ciertos liberales socialdemócratas en torno a un programa de mínimos. Para ello deberían dejar de lado cualquier cálculo mezquino y no ser muy beligerantes en un gobierno liberal con el alcance social que demandan las circunstancias. Un bloque dialogante para presentar a Europa esa convergencia nacional pactada que Sánchez e Iglesias no podrían lograr y la crisis sanitaria, política y económica exige.