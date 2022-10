Carta abierta a Santiago de Compostela

desde la diáspora, este compostelano residente en Vigo -mi ciudad de adopción desde hace más de 45 años-. Como ex alumno de la «Escuela de los Hermanos» y en nombre de los más de 2.700 alumnos del Hermano Mariano Arnillas Monje. Clamo a mis paisanos de Compostela, para que tengan a bien reparar la deuda contraída con este maestro ejemplar. Pues al margen de ideales o creencias, están los hechos objetivos.

Clamo para que esa Ciudad Universal, reconozca y agradezca como se merece, la extraordinaria tarea, que la institución lasaliana realizó en esta escuela compostelana, personalizándola en este maestro, que allá por febrero del año 1.934, siendo un joven Hermano de la Salle con veintitrés años recién cumplidos, arriba a Santiago y dedica toda su vida a enseñar a los niños pobres en la Ciudad del Apóstol. (Y algunos, no tan pobres, pues más de una familia acomodada, también trató, de que sus hijos recibieran aquella educación de excelencia).

Pues, bien, yo soy uno de aquellos niños beneficiados por la magnífica enseñanza impartida por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que aún hoy, a pesar de todos los medios existentes, sigue siendo un modelo de referencia. Los medios tecnológicos que manejábamos, consistían en unos cuadernos dibujados y escritos con tinta y con plumas de coronilla, en unas caligrafías bellísimas. Y por supuesto, el gran encerado en el que, con una tiza, el maestro desarrollaba los temas y los alumnos salíamos a exponer nuestros conocimientos. (La misma herramienta con la que Albert Eistein desarrolló la teoría de la relatividad, sin equivocarse). Ya que en nuestra época, no había ordenadores ni tablets. Pero aún así, o -quien sabe si precisamente por eso-, todas sus enseñanzas hoy día siguen siendo completamente válidas. Ese es el milagro...

Sirva el humilde escrito de este agradecido «niño» de la Escuela de los Hermanos, para animar a la Corporación Municipal personificada en el Excmo. Sr. Alcalde, D. Xosé A. Sánchez Bugallo. Para que en reconocimiento al meritorio trabajo de este docente. En una calle o plaza de Santiago de Compostela, figure para la posteridad el nombre de este insigne maestro, como agradecimiento perpetuo por lo mucho que a través de su enseñanza, él hizo por los millares de compostelanos que pasamos por sus aulas.

HACE UN TIEMPO, gracias a la familia Canitrot -padre e hijo-, que para mi son como mi cordón umbilical con Compostela. Pude leer un artículo publicado en este querido diario ‘El Correo Gallego’, escrito por un exalumno de la Escuela de la Inmaculada (Rafael Boullón), en el que glosaba la historia de la Escuela y recordaba la labor realizada por los Hermanos de la Salle en Santiago. Posteriormente, volví a leer otro artículo sobre esta meritoria tarea, firmado por la periodista Beatriz Castro. En el que de una forma muy bella, valoraba al trabajo realizado por estos maestros de La Salle, que me dejó gratamente impresionado. Esos dos artículos, me hicieron recordar que hace más de veinticinco años, desde que el Hermano Mariano fallece en su querida Compostela. Sin que hasta hoy, haya algo que con su nombre lo recuerde, reconociendo su grandiosa y ejemplar labor desarrollada durante los más de sesenta años dedicados a Compostela. Ya que gracias a sus enseñanzas, y sobre todo, a la formación en valores que nos inculcó. Hizo que los que pasamos por sus aulas, con aquella formación, consiguiéramos prosperar profesionalmente en muy diversas actividades. Y lo más importante: Que con ese brillante bagaje, lográsemos crecer como personas de bien. Lo cual es impagable.

AQUEL DISCRETO Y EJEMPLAR palentino de Villaturde de la Vega, que se enamoró de Compostela hasta el extremo de tener algún rifirrafe con sus superiores, para que no le trasladaran de destino como era la norma en la institución religiosa. Y que gracias a ello, consiguió pasar casi toda su vida de docente en Santiago, impartiendo su magisterio a los niños menos pudientes. Se resistió tanto para no irse, que incluso lo hizo después de jubilado, alcanzando su deseado propósito de acabar sus días en Compostela. Creo que esta dedicación merece un especial reconocimiento.

Cierto es, que tenía el honor de ser Hijo Adoptivo de Santiago y Medalla de Plata de la Ciudad. Era Hermano Mayor de la Archicofradía del Apóstol. Poseía la Medalla de Alfonso X el Sabio, y la Medalla al Mérito en el Trabajo. Y también fue un honor «in memorian», que el día de su entierro los que le queríamos, con los ojos humedecidos por la emoción de aquella extraordinaria despedida, pudimos ver su féretro dar la vuelta a la plaza del Obradoiro (como los grandes toreros), repicando las campanas de la catedral para decir adiós a nuestro querido y admirado maestro.

Porque Compostela le debe algo a este maestro, que lo inmortalice para siempre en algún lugar de esa Ciudad Universal. Pues quiérase o no, él ya siempre formará parte de la historia de nuestra Ciudad. No es un secreto, que el Hermano Mariano con su estilizada figura, su sombrero de teja, el peculiar cuello lasaliano y la sotana (que nunca dejó), era una parte consustancial del panorama de Santiago. No en vano, en su largo -peregrinaje- por las calles de Compostela, incluso algunos pintores, llegaron a incluirlo en el paisaje urbano de sus cuadros.

Cabe recordar, que esta iniciativa ya fue presentada en dos ocasiones. Pues este grupo de exalumnos del que formo parte, intentamos este objetivo en el año 2.010. Y la segunda vez, data del año 2.013, sin que hasta hoy lo hayamos conseguido. Pero como bien puede leerse en el lema del escudo de La Salle, «Indivisa Manent»,—Siempre Unidos― estoy convencido que lo vamos a lograr.

ESPERO Y DESEO que no tenga que desaparecer la generación de alumnos del Hermano Mariano, para que la solicitud obtenga éxito. Pues desearíamos y agradeceríamos verlo en vida, y ya peinamos muchas canas. Pero tengo el presentimiento que con este llamamiento a través de un medio tan comprometido con la Ciudad, y con el apoyo de la gran difusión que siempre ha tenido ‘El Correo Gallego’ en Santiago y en toda Galicia. Su «eco», nos permita llegar a la Corporación actual, y con ello, logremos conseguir lo que hasta ahora nadie ha querido escucharnos.